Дочь не пережила мать: вскрылись подробности ДТП с автобусами под Николаевом

Среди пассажиров маршрутки, которая попала в ДТП в Николаевской области, была мать с дочерью. В результате 25-летняя девушка погибла, а женщина была госпитализирована.

Как рассказали OBOZREVATEL знакомые семьи, погибшую звали Ольга Мельник.

"Их семья живет по соседству с моим отцом. Это прекрасные, добрые люди. Оля – единственная дочь у родителей. Мама девушки Светлана Павловна работает воспитателем в детском саду "Ласточка" в Первомайске. Сама же Оля училась на медработника", – рассказала наша собеседница.

ДТП в Николаевской области ГСЧС

По состоянию на 3 июля Светлана Мельник находится в больнице. Ее состояние тяжелое. О гибели дочери родные женщине пока не говорят.

Полиция задержала участника ДТП – 45-летнего водителя грузового микроавтобуса Mercedes. По предварительной информации, именно он спровоцировал столкновение с маршруткой Mercedes Sprinter Николаев – Первомайск.

В ближайшее время мужчине будет объявлено о подозрении.

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

Напомним, что авария произошла на 87 км автодороги Н-24 Николаев - Благовещенское, вблизи с. Благодатное Арбузинского района. В результате один человек погиб и 15 получили травмы.

Место ДТП Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области столкнулись две маршрутки и легковушка. Травмы получили 26 человек.

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