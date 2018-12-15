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Добровольцы по принуждению: ветеран АТО рассказал о новых преступлениях ''Л/ДНР''

8.4тЧитать материал на украинском

Объявленная в ''Л/ДНР'' срочная мобилизация – это не временное решение главарей террористов. На самом деле, этот процесс проходит на оккупированных территориях Донбасса постоянно.

Об этом в эфире ObozTV заявил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. По его словам, в ОРДЛО тоже проводится аналог украинских сборов резервистов – только на принудительной основе.

"Например, у моего товарища работник недавно поехал в ОРДЛО, в Луганск, потому что у него там родители. Когда он проезжал блокпост – ему поставили штамп о невыезде в паспорте, потом затащили в военкомат и он принудительно проходил там обучение как возможный резервист. Я думаю, его даже заставили подписать контракт. Потому что он был отправлен на передовую, а на передовую сейчас в ОРДЛО не отправляют тех, кто не подписал контракт", – рассказал Гай.

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Он заверил, что на сегодняшний день бесконечная принудительная мобилизация – это огромная проблема в ОРДЛО. И международные организации уже рассматривают это как факт преступлений и насилия против человечности.

Террористы ''Л/ДНР''

Террористы ''Л/ДНР''

Ранее в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко заявил, что Украина рискует окончательно потерять жителей ОРДЛО. По его словам, нынешнее информационное разделение превращается в "пропасть, которая будет существовать между жителями большой Украины и украинцами оккупированных территорий".

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Темы
Война на ДонбассеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVОРДЛО
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНРНовости ДНРОРДЛОУкраинавойнаКонфликт АТОООС
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Иванов Станислав
Иванов Станислав
Этот Гай фуфломет ещё тот, постоянно пишет какую то чухню
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Файбер Моня
Файбер Моня
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - А. Парубiй. ))
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Какая там пропасть, подождем когда повыздохнут впопочленцы и все, нормальные люди свои семьи давно вывезли.
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