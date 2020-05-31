"Предать не дал бы маленький сын": стали известны новые подробности об исчезнувшем воине ВСУ

Старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский, который 30 мая исчез в районе полуострова Чонгар на админгранице с Крымом, не мог сам перейти на сторону противника.

По информации источников OBOZREVATEL в бригаде, Евгений из города Сарны Ривненской области, у него есть маленький ребенок.

"Отсутствуют какие-либо мотивы для добровольного перехода. Он ведь родом с Ривненщины, а не из Крыма или Херсонской области – там у него никого нет. К тому же, у Добринского маленький ребенок – сыну всего четыре года. Предать? Это практически исключено", – считают военные.

ЧП произошло в районе полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается Военная служба правопорядка ВСУ.

Об исчезновении военнослужащего с наблюдательного пункта "Берлога" стало известно рано утром 30 мая. Пункт находится на участке, где перед ним нет постов украинских пограничников – то есть, на передовой.

По информации ВСП, рядом с наблюдательным постом были обнаружены следы борьбы.

Утром 31 мая представители российских спецслужб звонили в 13-й батальон, уточняли личные данные солдата. Таким образом можно сделать вывод, что Евгений Добринский сейчас находится на оккупированной Россией территории Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе скончался командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрия Межаков. 26 мая снайпер российско-оккупационных войск убил военнослужащего 28 ОМБр Виталия Лимборского.