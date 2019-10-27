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27 октября • обновлено в 13:31
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Доброволец в Золотом - Зеленскому: Это наша земля! Мы останемся здесь!

2.2т

Борис Ганза, участник акции "Ні - капітуляції" в Золотом, которому Владимир Зеленский посоветовал идти в армию и защищать Родину:

"Я пошел на фронт добровольцем в 2014-м и служил до 2017-го, и советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а тем, кто уклонялся от защиты Родины в трудное время. Мне 23 и я привык защищать Украину без приказов"

Сегодня президент Владимир Зеленский общался с добровольцами, участниками акции "Ні - капітуляції!" в Золотом. Сидя у костра, президент говорил с одним из самых молодых участников акции - 23-летним Борисом Ганзой, хотел переубедить его, но диалог не получился, понимания не было. В конце беседы президент предложил Ганзе: "Когда ты хочешь защищать Родину - в армию пойди и защищай, Боря".

Мы пообщались о результатах встречи с президентом с самим Борисом Ганзой, вот его комментарий:

"Мне 23 года, я пошел на войну в 18 лет. Вначале приехал с друзьями в батальон "Донбасс" - но меня там не взяли, слишком молодой, говорят, таких не мобилизуют. Тогда я поехал в батальон "Азов", прошел курс подготовки очень короткий, и вперед, на фронт. Почему? Я из Харькова, у нас там все остро. Можно было, конечно, сидеть тихо, у моих родителей частное предприятие, магазин. Если ты за Украину в Харькове - это тогда была опасная позиция, тут или-или, Россия рядом, много "ваты", которая ждала Путина. Я свой выбор сделал, я видел как гибнут люди на фронте, и понял, что нельзя в такое время стоять в стороне. Принимал участие в боях под Иловайском, в Марьинке, в Широкино, под Мариуполем.

Борис Ганза

Борис Ганза

Президент приехал к нам, стал говорить: "Давайте разведем войска, здесь все тихо". Ну как все тихо? По ночам стреляют. У нас нет камер, но на телефон я записал вчера ночью звуки выстрелов с той стороны, хотел показать. Но Зеленский сказал, что это не правда, что стрельбы не было.

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В словах президента не было конкретики, он не смог объяснить смыслы: Зачем разводить войска? Как это повлияет на мирное урегулирование на Донбассе? Можно ли верить Путину после пяти лет войны? Какие последствия наших уступок? Просто призывы были: "Уходите - тут будут войска".

Я по мэру Харькова Кернесу спрашивал: "Почему сепаратисты на свободе, почему он у власти, почему не в тюрьме?" Ответ был такой же как и при прошлой власти, мол, он же мэр, органы работают, все будет. Ну да.

Президент предложил мне послужить в армии - а что он сделал для реформы армии или полиции, чтобы призывать туда людей идти служить?

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Я пошел на фронт добровольцем в 2014-м и служил до 2017-го, и советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а тем, кто уклонялся от защиты Родины в это самое трудное время. Мне 23 и я привык защищать Украину без приказов и без повесток из военкомата. Золотое - наша земля, мы ее должны сохранить для будущего Украины. Мы останемся здесь".

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Темы
Война на Донбассе Минские договоренности
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера война добровольцы
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Спасибі, що є у нас такі захисники!!!!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Куда интереснее другой вопрос. Почему участник НВФ не в СИЗО или не на кладбище?
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Савченко Александр
Савченко Александр
Это ваша земля ? Ну и Слава Богу! Здесь и закопаем, а может и нет, собачкам тоже хочется кушать...
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