Защитники Украины из батальонов имени Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии решили передать остатки оружия сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщается на сайте ведомства, за этот шаг добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область 11 сентября.

Процесс передачи вооружения был официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.

Аброськин отметил, что переданное оружие добровольцев будет служить для предоставления отпора вооруженной агрессии России и защиты страны.

При передаче присутствовал Аброськин Сайт Национальной полиции

На месте работали взрывотехники Сайт Национальной полиции

Оружие добровольцев Сайт Национальной полиции

Оружие, которое передали Нацполиции Сайт Национальной полиции

Передача оружия добробатов Сайт Национальной полиции

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