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12 сентября • обновлено в 14:44
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Добробаты на Донбассе сложили оружие: в чем дело

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Защитники Украины из батальонов имени Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии решили передать остатки оружия сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщается на сайте ведомства, за этот шаг добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область 11 сентября.

Процесс передачи вооружения был официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

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На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.

Аброськин отметил, что переданное оружие добровольцев будет служить для предоставления отпора вооруженной агрессии России и защиты страны.

При передаче присутствовал Аброськин

При передаче присутствовал Аброськин

Сайт Национальной полиции

На месте работали взрывотехники

На месте работали взрывотехники

Сайт Национальной полиции

Оружие добровольцев

Оружие добровольцев

Сайт Национальной полиции

Оружие, которое передали Нацполиции

Оружие, которое передали Нацполиции

Сайт Национальной полиции

Передача оружия добробатов

Передача оружия добробатов

Сайт Национальной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Станице Луганской, от которой ВСУ отвели войска, сняли развешенные на улицах государственные флаги, что вызвало возмущение местных жителей.

После разгоревшегося скандала на улицах Станицы Луганской снова развесили национальные флаги Украины.

Тем временем на Краснопольском кладбище в Днепре коммунальщики сняли сине-желтые флаги, которые активисты установили возле могил погибших бойцов.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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Карпов Стас
Карпов Стас
Террористов разоружают. Это хорошо.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
А откуда у добробатов оружие? В шахтах нашли?
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Sladko Semen
Sladko Semen
"батальонов имени Шейха Мансура" Это что за чучмеки на войне на Украине зарабатывают?)
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Sladko Semen, Ну обычное дело, хоть не Тохтамыш, или Дивлет-Гирей. Не важно, что за персонаж, лишь бы москаля вредил
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