"Добивали полицейские?" Появились скандальные данные об убийстве школьника в Прилуках

На путях возле места, где нашли тело 14-летнего школьника Дениса Чаленко из Прилук, вокруг смерти которого разгорелся скандал, обнаружили чужие следы крови.

Экспертиза ДНК показала, что кровавый след принадлежит мужчине. Об этом рассказали родители загадочно погибшего парня, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Генетические следы крови, обнаруженные в смыве следа, не совпадают с генетическими признаками образца крови Дениса Чаленко. Принадлежит неустановленному лицу мужского генетического пола", – зачитывает результаты отец погибшего Виктор.

Денис Чаленко

По его словам, об этом молчали в полиции, когда объявляли результаты медицинской экспертизы в Киеве. В частности, тогда родителям сообщили, что их сын получил смертельные травмы сам, потому что на его теле не обнаружили следов избиения.

Родители же до сих пор уверены, что Дениса жестоко убили. Они показали его фото с синяками по всему телу.

Камень в чужой крови телефон Скриншот с видео

Напомним, что родные подростка ранее уже находили следы крови за сотни метров от рельсов. Но недавно они также обнаружили и камень, вероятно, в крови, а рядом и чей-то телефон. По их данным, Дениса убивали пятеро – и подростки, и взрослые. Один из них якобы связан с полицией.

"Я знаю, что в этом деле фигурируют сотрудники полиции. Они били и добивали. Полностью подделывали дело под поезд", – убежден Виктор Чаленко.

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