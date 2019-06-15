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"До ужаса спокойно и тихо!" Появилось уникальное фото вторжения террористов в Донецк

15.7тЧитать материал на украинском

В сети показали уникальное фото вторжения террористов "ДНР" во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым) в Донецк 5 июля 2014 года.

Кадр опубликовала на своей странице в Facebook Виктория Солодухина. По ее словам, фото сделала тогда ее дочь.

"Университетская, так 05.07.14 г. Гиркин заходил в Донецк. До ужаса спокойно и тихо. Я дочку за волосы оттягивала от окна. А она, дурочка, снимала и все твердила – это нужно выложить в интернет, чтобы все видели!" – рассказала женщина.

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Первый заход террористов в Донецк

Первый заход террористов в Донецк

Facebook Виктории Солодухиной

По ее словам, сейчас они с дочкой живут в Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин признался, что террористы прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

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Новости Донецка и Донецкой областиВойна на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости Донбасса
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Виктория Солодухина живет(жила) в г Днепропетровск (Днепр),каким образом ее дочь это сняла в Донецке???)))))
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Golan Sim
Golan Sim
Вот так всегда! Как "патрыот", так сразу житель Германии! "патрыотычная" свиномость во вей красе! ))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Себостьян Прейро, чюрка челюсть давно тебе нацисты сломали урод?)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Golan Sim, свиномось твоя мамка, давно с бутылки слез?!
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
"Это нужно выложить в интернет, чтобы все видели". Выложили через 5 лет. Что-то маловато "террористов", чтобы захватить весь Донбасс. Может просто они ничего не захватывали и народ их поддерживает, потому что они и есть народ?
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