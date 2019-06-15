"До ужаса спокойно и тихо!" Появилось уникальное фото вторжения террористов в Донецк

В сети показали уникальное фото вторжения террористов "ДНР" во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым) в Донецк 5 июля 2014 года.

Кадр опубликовала на своей странице в Facebook Виктория Солодухина. По ее словам, фото сделала тогда ее дочь.

"Университетская, так 05.07.14 г. Гиркин заходил в Донецк. До ужаса спокойно и тихо. Я дочку за волосы оттягивала от окна. А она, дурочка, снимала и все твердила – это нужно выложить в интернет, чтобы все видели!" – рассказала женщина.

Первый заход террористов в Донецк Facebook Виктории Солодухиной

По ее словам, сейчас они с дочкой живут в Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин признался, что террористы прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

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