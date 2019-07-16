"До скорого в 200-х!" ВСУ эффектно запугали террористов на Донбассе. Фото

На территории временно оккупированного Донбасса украинские военные разбросали патриотические листовки.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан.

"На позиции оккупантов сбросили патриотические листовки с приглашением в славную 200-ую бригаду", – написал он.

На листовках изображены ликвидированные террористы Михаил "Гиви" Толстых и Арсен "Моторола" Павлов и надпись "До скорого!".

Патриотические листовки на Донбассе Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сеть попало видео уничтожения на Донбассе четверых террористов "Л/ДНР", снятое с беспилотника.

Также в сети появилось видео, на котором террорист "ДНР" из бригады "Пятнашка" признается, что оккупанты принимали туда даже детей.

Ранее Анатолий Штефан обнародовал данные о наемнике террористов "Л/ДНР" из Узбекистана, которого ликвидировали на Донбассе украинские военные.

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