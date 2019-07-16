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"До скорого в 200-х!" ВСУ эффектно запугали террористов на Донбассе. Фото

5.8т Читать материал на украинском

На территории временно оккупированного Донбасса украинские военные разбросали патриотические листовки.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан.

"На позиции оккупантов сбросили патриотические листовки с приглашением в славную 200-ую бригаду", – написал он.

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На листовках изображены ликвидированные террористы Михаил "Гиви" Толстых и Арсен "Моторола" Павлов и надпись "До скорого!".

Патриотические листовки на Донбассе

Патриотические листовки на Донбассе

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сеть попало видео уничтожения на Донбассе четверых террористов "Л/ДНР", снятое с беспилотника.

  • Также в сети появилось видео, на котором террорист "ДНР" из бригады "Пятнашка" признается, что оккупанты принимали туда даже детей.

  • Ранее Анатолий Штефан обнародовал данные о наемнике террористов "Л/ДНР" из Узбекистана, которого ликвидировали на Донбассе украинские военные.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ВСУ Донбасс
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Юг Руси
Юг Руси
Детский сад. Смешно! Зеленский с "Кварталом" нервно курят в сторонке ))))))))))))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Дайте же хероя Украине, укурку придумающего заголовке на обсосе!!!!!
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Для туалетной бумаги подойдет.
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