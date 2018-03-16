"До разрыва дипотношений": дипломат озвучил способы борьбы с агрессией РФ

Дипломат и эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара считает, что для противодействия агрессии России Украина должна предпринять комплекс мер.

В первую очередь нужно определиться, что РФ есть и будет самой большой внешней угрозой для страны. Об этом говорится в его блоге, опубликованном на "Обозревателе".

"Если мы исходим из этого, тогда мы формируем определенные подходы в политической или внешнеполитической сфере. Мы разрываем дипломатические отношения, поскольку страна, которая оккупировала часть нашей территории и каждый день убивает украинцев, не является нашим другом, не является нашим партнером. Для этого нам не нужны дипломатические отношения", – отметил он.

По словам Хары, Украина может вести переговоры с РФ о прекращении вооруженной агрессии и без дипломатических отношений.

"Второй момент. Работа нашей дипломатии по блокированию любых инициатив России в любых международных организациях или работа с нашими партнерами в других странах по интересам России. Мы должны не только воевать по отдельным вопросам Украины в ООН или на двустороннем уровне, но и по всему фронту. Россия является агрессивной, злой силой, которую надо сдерживать не только в отдельных вопросах", – написал эксперт.

По его словам, зависимость Украины от России в экономических вопросах увеличивается. Речь идет о торговле, присутствии российского капитала.

"Мы должны выдавливать отсюда российские деньги, российские компании и привлекать компании дружественных стран, которые поддержали нашу территориальную целостность, которые оказывают нам помощь в реформировании Вооруженных Сил, которые дают нам возможность покупать оружие или предоставляют это оружие", – подчеркнул он.

Хара пояснил, что нужно поддерживать партнеров и давать им реализовывать интересы, в том числе, выжимать страну-агрессора.

"То же должно происходить в финансовой сфере, банковской, коммуникационной, энергетической сфере, поскольку мы зависимы не только от российского газа, но и от ядерного топлива, от контроля российских компаний над нашей энергетикой. Также это включает гуманитарную составляющую. Означает необходимость создания инструментов влияния на территории Российской Федерации, то есть вещания, интернет-проектов, которые бы боролись с российской пропагандой, рассказывали правду об Украине и о России в том числе", – отметил дипломат.

Хара добавил, что это может быть поддержка российской оппозиции в Украине или в других странах. Также, Украина должна готовиться к отражению широкомасштабной агрессии.

"То есть в противодействии агрессии России должен быть комплексный подход. Такой стратегии я не вижу у украинского руководства, они живут по принципу "бизнес как всегда", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский журналист объяснил, почему президент РФ Владимир Путин стал сейчас опаснее, чем в 2014 году.