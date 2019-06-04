Похоронят в закрытом гробу: как погиб украинский сапер на Донбассе

Ему было 35. Он успел повоевать всего полгода. И в конце мая во время ожесточенного боя в районе Попасной пропал без вести. А спустя сутки побратимы узнали: сапера 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Бориса Степанченко больше нет в живых. Его тело – в одном из моргов на оккупированной территории. И его еще предстоит забрать…

Подробнее о павшем герое войны за независимость – в материале OBOZREVATEL.

"Был хорошим парнем"

Информации о погибшем 28 мая сапере 54 отдельной механизированной бригады – не так уж много. Родился Борис Николаевич Степанченко 22 июня 1984 года в селе Самойловка Александровского района Донецкой области. Там окончил среднюю школу и там прожил всю жизнь. Известно, что до войны он работал водителем в ДТЭК "Добропольеуголь" на шахте Новодонецкой. У него были родители, сестра, жена и двое дочерей.

Отправится воевать Борис Степанченко решил в прошлом году. 30 июля 2018 года он подписал 3-летний контракт на прохождение службы в рядах ВСУ. И уже 10 ноября попал в зону ООС в качестве сапера 1-го отделения инженерно-саперного взвода 2 батальона 54 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Бронетехника 54 ОМБр на марше Republic.com.ua

"Он был хорошим парнем. У нас здесь, как и в мирной жизни, разные люди встречаются, сами понимаете. Но Боря был действительно очень хорошим человеком. И на удивление позитивным", – вспоминают о нем в бригаде.

"Борис упал. Завязался бой"

В тот день, 28 мая, Борис в составе группы саперов отправился на боевое задание в районе Попасной.

"27-го прошла информация, что сепаратисты начали проявлять повышенную активность на нашем направлении. Хлопцы запустили беспилотник, чтобы посмотреть, что да как. А сепары его сбили. Упал он неподалеку от наших позиций – в траву. И комбат сформировал группу, которая должна была разведать местность, посмотреть, можно ли этот беспилотник забрать. Это ведь – "глаза" наши… Сейчас все зазеленело, ярочки-лесочки… Можно подобраться очень близко", – рассказали OBOZREVATEL в бригаде.

Борис пошел первым. За годы войны на Донбассе установлено множество мин и растяжек. Поэтому присутствие в каждой выходящей на задание группе сапера – вопрос выживания. И сапер всегда непременно идет впереди. Это помогает защитить группу от подрыва. Но не защищает от засады ДРГ.

"Они не дошли до места, где предположительно упал беспилотник, метров триста, когда, как рассказывал командир роты, прозвучала автоматная очередь. Борис упал. Завязался бой… Раненого Бориса забрать не смогли. Ребята корят себя за это. Хотя все мы понимаем: в тех условиях при попытке забрать его под обстрелом просто положили бы еще хлопцев… Не было возможности забрать. Не было", – говорят в бригаде.

ВСУ на Донбассе

Уже после окончания боя с наблюдательной вышки украинские бойцы увидели, как на той стороне на свою позицию боевики повели человека с заломленными руками. Разобрать, был ли это Борис Степанченко, с такого расстояния не представлялось возможным. Но увиденное дало надежду: Борис жив.

Эта надежда еще больше укрепилась после того, как поисковики проекта "Эвакуация 200", которую оперативно привлекли к поискам раненого сапера, получили информацию, что он находится в госпитале в оккупированном Первомайске.

И лишь спустя сутки стало известно: Борис Степанченко погиб.

А в бригаде, учитывая информацию о том, что раненного сапера забрали боевики и тот факт, что в том бою были убиты двое террористов, появилось предположение, что Бориса могли добить – в отместку за собственные потери.

Пуля попала в печень

Его искали двое суток. Сначала поисковики проекта "Эвакуация 200" проверяли информацию о том, что Борис таки мог выжить и попасть в больницу. Когда же эта информация не подтвердилась, в небо подняли беспилотники. Они и помогли отыскать тело погибшего бойца в "серой зоне" – на минном поле.

Некоторое время заняли переговоры по согласованию выхода поисковых групп. Учитывая, что тело оказалось куда ближе к оккупированной территории, чем к украинским позициям, Бориса Степанченко забрали в один из моргов на неподконтрольной территории: поисковикам с украинской стороны попросту запретили работать за линией разграничения.

Как стало известно OBOZREVATEL, переговоры с той стороной по поводу передачи тела погибшего сапера, шли непросто. Несмотря на то, что украинский представитель трехсторонней контактной группы в Минске просил о как можно более быстрой передаче, представители так называемой "ЛНР" на эту просьбу ответили категорическим отказом – и 29 мая, и 30-го.

И хотя все эти дни неподалеку от оговоренного места обмена круглосуточно дежурила машина, готовая в любой момент забрать погибшего бойца – обмен состоялся лишь 31 мая, в 9.30, возле моста через Северский Донецк неподалеку от города Счастье – как изначально и настаивали боевики.

Все это время родители, сестра, жена и двое дочерей Бориса Степанченко жили надеждой: пусть и в плену, но он жив. Когда же узнали о страшной новости – начали обвинять побратимов Бориса в том, что те его бросили умирать. Эту же мысль – "его бросили и он 5 часов истекал кровью и звал на помощь" – активно раскручивали и пророссийские пропагандистские СМИ в так называемых "республиках".

Вот только предварительные результаты судмедэкспертизы, которую провели сразу после того, как забрали тело, и о которых стало известно OBOZREVATEL, показали: причиной смерти стала пуля, попавшая погибшему герою в печень. Скорее всего, он действительно истек кровью – но не за 5 часов, а за считанные минуты. Спасти его – да еще и в разгар боя – не смог бы никто…

Сообщение о гибели побратима – сапера Бориса Степанченко – на странице 54 бригады появилось без фото погибшего. Как оказалось, его попросту ни у кого не было. Так что у тех, кто в течение полугода жил с Борисом бок о бок, с кем они прикрывали друг другу спины, о нем остались лишь воспоминания.

Лишь воспоминания останутся о сыне, муже и папе и у семьи Бориса Степанченко. Они даже не смогут в последний раз взглянуть на него: из-за долгих поисков и еще более длительных переговоров с той стороной тело погибшего слишком долго находилось под палящим солнцем. Так что похоронят Бориса Степанченко в закрытом гробу.

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