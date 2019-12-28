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28 декабря • обновлено в 16:11
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"До Киева всего 100 километров": генерал назвал опасное направление вторжения РФ

1.2т
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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что северное направление становится "наиболее опасным" для Украины с точки зрения возможного большого вторжения армии Российской Федерации.

"Южное направление остается опасным, но теперь усугубляется северное. Потому что Путин додавил Лукашенко", – сказал он OBOZREVATEL.

Генерал пояснил, что на такие выводу подталкивают последние решения высшего военно-политического руководства страны-агрессора. "Начальник генштаба вооруженных сил РФ на совещании по итогам 2019 года заявил, что территория Беларуси может использоваться как территория России с точки зрения организации наступления", – сказал Романенко.

Северное направление стало самым опасным для Украины, сказал генерал

Северное направление стало самым опасным для Украины, сказал генерал

Таким образом, "северное направление становится для нас все более опасным, особенно с учетом того, что от границы Беларуси до Киева всего 100 километров", – заметил генерал.

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Он добавил, что "южное направление до конца не снимается с повестки дня", но "Крымский мост несколько снял острую необходимость организации сообщения России с аннексированным полуостровом и сухопутного коридора в Крым".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Романенко заявил, что эффективная организация территориальной обороны в Украине может сыграть роль серьезного сдерживающего фактора для агрессора. "Оккупировать территории они могут, но это обойдется им большой кровью. Они рискуют просто увязнуть в этом", – подчеркнул он.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персоны
Александр Лукашенко Игорь Романенко Владимир Путин
Место
Украина
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