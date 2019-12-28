"До Киева всего 100 километров": генерал назвал опасное направление вторжения РФ

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что северное направление становится "наиболее опасным" для Украины с точки зрения возможного большого вторжения армии Российской Федерации.

"Южное направление остается опасным, но теперь усугубляется северное. Потому что Путин додавил Лукашенко", – сказал он OBOZREVATEL.

Генерал пояснил, что на такие выводу подталкивают последние решения высшего военно-политического руководства страны-агрессора. "Начальник генштаба вооруженных сил РФ на совещании по итогам 2019 года заявил, что территория Беларуси может использоваться как территория России с точки зрения организации наступления", – сказал Романенко.

Северное направление стало самым опасным для Украины, сказал генерал

Таким образом, "северное направление становится для нас все более опасным, особенно с учетом того, что от границы Беларуси до Киева всего 100 километров", – заметил генерал.

Он добавил, что "южное направление до конца не снимается с повестки дня", но "Крымский мост несколько снял острую необходимость организации сообщения России с аннексированным полуостровом и сухопутного коридора в Крым".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Романенко заявил, что эффективная организация территориальной обороны в Украине может сыграть роль серьезного сдерживающего фактора для агрессора. "Оккупировать территории они могут, но это обойдется им большой кровью. Они рискуют просто увязнуть в этом", – подчеркнул он.

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