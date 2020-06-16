Вырвалась вперед, но так и не добежала: эксклюзивные подробности гибели спортсменки на Одесщине

Жуткая трагедия произошла в Одессе. Во время марафона погибла 32-летняя спортсменка Екатерина Катющева. Она потеряла сознание и получила тепловой удар. Несмотря на то, что девушку нашли живой и в сознании, через некоторое время бегунья умерла в больнице.

Подробнее о ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

До финиша оставалось несколько километров

Ультрамарафон 13 июня стал для Кати последним в жизни. Маленькая хрупкая девушка в коротких шортах буквально сразу вырвалась вперед, пробежала более 60 км. Когда до финиша оставалось всего несколько километров, девушка отметилась на последнем КПП и вскоре пропала.

Начало марафона Facebook Одесский Ультра-Трейл Куяльник

Последний снимок Кати во время марафона Facebook Одесский Ультра-Трейл Куяльник

Как рассказал OBOZREVATEL ее хороший знакомый, спортивный журналист Леонид Францескевич, исчезновение девушки заметили позже.

"Уже когда на финиш пришла вторая спортсменка, она спросила: "Где Катя?" Сначала подумали, что куда-то отошла. Но когда не нашли, то уже подняли тревогу. Ее искали сотни человек – волонтеры, полиция, подключали кинологов. Но ее как след простыл. Даже была версия, что Катю могли украсть мужчины на "жигулях". Кто-то видел пьяных мужиков, а Катя – девушка симпатичная, все могло быть", – отмечает Леонид.

Весь день марафона было душно, а к вечеру началась гроза и ливень. Катя пролежала восемь часов без сознания сначала на жаре, а потом под дождем.

Катя Катющева Facebook Катерины Катющевой

Свернула к лиману

Найти ее сразу не смогли, потому что, видимо, почувствовав себя плохо, девушка свернула с трассы и направилась в сторону лимана. Она сошла примерно на 50-100 м, это стало фатальным для нее. Когда силовики проверили ее телефон, выяснили, где примерно находится, то подключили тепловизоры и обнаружили Катю у воды уже ночью.

Во время поисков Кати Facebook Игоря Мишко

"Она была в сознании. Одни говорят, что девушка узнавала окружающих, другие отрицают. Вероятно, инсульт помутил ее сознание", – предполагает журналист.

Врачи также говорили, что Катя не совсем осознавала, что с ней произошло, она рвалась домой, утверждая, что с ней все в порядке. А потом у спортсменки отказали внутренние органы.

Катя в больнице, когда еще была в сознании Facebook Игоря Мишко

Виталий Гилевич, который участвовал в поисках девушки, говорит, что Катя пролежала несколько часов на берегу, когда на улице было под 40 градусов.

"Есть нюансы в организации самого марафона. Непонятно, почему с ней рядом не ехал велосипедист-волонтер, как это положено. Она вырвалась вперед, намного обогнала своих соперников, и с ней рядом должен был быть велосипедист. Когда марафонцы бегут по городу, по асфальту, то рядом с ними едет полиция, а тут по пересеченной местности – велосипедисты", – пояснил он.

Также у друзей Кати есть претензии к врачам Одесской областной больницы. Они подозревают, что именно медики не смогли сделать все для спасения девушки.

Катя Катющева Facebook Катерины Катющевой

"Они настаивали на том, чтобы судебно-медицинское вскрытие делать в больнице. Но родственники хотели проводить в другом месте. Хоронить Катю будут 16 июня, во вторник, в родном селе в Белгород-Днестровском районе", – говорит Гилевич.

Главный врач Одесской областной больницы Юрий Гульченко в комментарии OBOZREVATEL высказал мнение, что этот случай – результат медреформы.

"Девушка пробежала 47 км, получила тепловой удар. Никто не знает, сколько она пролежала под палящим солнцем. К нам поступила крайне истощенной, у нее было обезвоживание. Почему на таком спортивном соревновании не было никакой медицинской помощи? Может быть они и обращались в скорую помощь, чтобы те дежурили около них. Но там могли сказать, кто за это будет платить? Национальная служба здоровья Украины не будет. К тому же спортсменка не имела никаких медицинских обследований, кто ее допустил к таким изнурительным состязаниям? Вот и результат", – заявил он.

По словам главврача, вскрытие тела Кати проводили не в их больнице, а в судебно-медицинской экспертизе. И выводы врачей там подтвердили.

Сильная и очень выносливая

Друзья Кати до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. "Какой день пустота и боль. Все сложилось против Кати", – рассказала нам ее знакомая спортсменка Валентина Ковальская.

Девушки познакомилась в апреле прошлого года. "Мы вместе участвовали в "Одесской сотке". Я бежала 100 км. А Катя входила в состав "железного человека" - это, когда сначала едешь на велосипеде 100 км, а затем еще бежишь 85 км по поясу Славы. Она заняла первое место. Потом мы бегали в Молдове - и снова у нее первенство", – вспоминает бегунья.

Катя Катющева (слева) с Валентиной Ковальской Facebook Катерины Катющевой

"В июне прошлого года Катя бежала 50 км в Киеве и стала первой, прошла отбор на Чемпионат мира. Мы в октябре должны были ехать на Чемпионат мира по суточному бегу, но у Кати не хватило финансов. Она была нашей лучшей бегуньей на длинные дистанции, мастером спорта, член сборной Украины по суточному бегу. Сама тренировалась, ей это было дано, такой "энерджи" человечек", – говорит Ковальская.

Валентина не может понять, что произошло с Катей, ведь для нее это была привычная дистанция.

Катя Катющева Facebook Катерины Катющевой

Друзья отмечают, что научиться так бегать спортсменка смогла благодаря собственной настырности и характеру.

Обычная девушка из села Сергеевка Одесской области еще в школе привила эту привычку – бегала каждое утро, немного стеснялась и даже пряталась за деревьями, когда мимо проезжали машины. Переехав на учебу в Одессу, Катя продолжала тренироваться. Но постепенно бег вошел в ее жизнь. Она бегала вдоль моря и получала от этого наслаждение.

Катя Катющева Facebook Катерины Катющевой

В 2015 году впервые узнала о Гонке Нации и решила принять в ней участие. Это не просто бег, а еще и преодоление препятствий. Также участвовала в велогонках, а потом стала бегать стокилометровки. И в первом же забеге заняла второе место. Потом появились суточные забеги – человек должен наматывать круги все 24 часа.

Катя Катющева Facebook Катерины Катющевой

Катя Катющева Facebook Катерины Катющевой

По словам знакомых, Катя была прирожденной бегуньей, очень выносливой и сильной девушкой, поэтому то, что с ней случилось, для них очень странно.

В обычной жизни Катющева работала в офисе, менеджером, параллельно проводила индивидуальные тренировки в тренажерном зале.

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай).