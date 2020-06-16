Вырвалась вперед, но так и не добежала: эксклюзивные подробности гибели спортсменки на Одесщине

Жуткая трагедия произошла в Одессе. Во время марафона погибла 32-летняя спортсменка Екатерина Катющева. Она потеряла сознание и получила тепловой удар. Несмотря на то, что девушку нашли живой и в сознании, через некоторое время бегунья умерла в больнице.

Подробнее о ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

До финиша оставалось несколько километров

Ультрамарафон 13 июня стал для Кати последним в жизни. Маленькая хрупкая девушка в коротких шортах буквально сразу вырвалась вперед, пробежала более 60 км. Когда до финиша оставалось всего несколько километров, девушка отметилась на последнем КПП и вскоре пропала.

Начало марафона

Последний снимок Кати во время марафона

Как рассказал OBOZREVATEL ее хороший знакомый, спортивный журналист Леонид Францескевич, исчезновение девушки заметили позже.

"Уже когда на финиш пришла вторая спортсменка, она спросила: "Где Катя?" Сначала подумали, что куда-то отошла. Но когда не нашли, то уже подняли тревогу. Ее искали сотни человек – волонтеры, полиция, подключали кинологов. Но ее как след простыл. Даже была версия, что Катю могли украсть мужчины на "жигулях". Кто-то видел пьяных мужиков, а Катя – девушка симпатичная, все могло быть", – отмечает Леонид.

Весь день марафона было душно, а к вечеру началась гроза и ливень. Катя пролежала восемь часов без сознания сначала на жаре, а потом под дождем.

Катя Катющева

Свернула к лиману

Найти ее сразу не смогли, потому что, видимо, почувствовав себя плохо, девушка свернула с трассы и направилась в сторону лимана. Она сошла примерно на 50-100 м, это стало фатальным для нее. Когда силовики проверили ее телефон, выяснили, где примерно находится, то подключили тепловизоры и обнаружили Катю у воды уже ночью.

Во время поисков Кати

"Она была в сознании. Одни говорят, что девушка узнавала окружающих, другие отрицают. Вероятно, инсульт помутил ее сознание", – предполагает журналист.

Врачи также говорили, что Катя не совсем осознавала, что с ней произошло, она рвалась домой, утверждая, что с ней все в порядке. А потом у спортсменки отказали внутренние органы.

Катя в больнице, когда еще была в сознании

Виталий Гилевич, который участвовал в поисках девушки, говорит, что Катя пролежала несколько часов на берегу, когда на улице было под 40 градусов.

"Есть нюансы в организации самого марафона. Непонятно, почему с ней рядом не ехал велосипедист-волонтер, как это положено. Она вырвалась вперед, намного обогнала своих соперников, и с ней рядом должен был быть велосипедист. Когда марафонцы бегут по городу, по асфальту, то рядом с ними едет полиция, а тут по пересеченной местности – велосипедисты", – пояснил он.

Также у друзей Кати есть претензии к врачам Одесской областной больницы. Они подозревают, что именно медики не смогли сделать все для спасения девушки.

Катя Катющева

"Они настаивали на том, чтобы судебно-медицинское вскрытие делать в больнице. Но родственники хотели проводить в другом месте. Хоронить Катю будут 16 июня, во вторник, в родном селе в Белгород-Днестровском районе", – говорит Гилевич.

Главный врач Одесской областной больницы Юрий Гульченко в комментарии OBOZREVATEL высказал мнение, что этот случай – результат медреформы.

"Девушка пробежала 47 км, получила тепловой удар. Никто не знает, сколько она пролежала под палящим солнцем. К нам поступила крайне истощенной, у нее было обезвоживание. Почему на таком спортивном соревновании не было никакой медицинской помощи? Может быть они и обращались в скорую помощь, чтобы те дежурили около них. Но там могли сказать, кто за это будет платить? Национальная служба здоровья Украины не будет. К тому же спортсменка не имела никаких медицинских обследований, кто ее допустил к таким изнурительным состязаниям? Вот и результат", – заявил он.

По словам главврача, вскрытие тела Кати проводили не в их больнице, а в судебно-медицинской экспертизе. И выводы врачей там подтвердили.

Сильная и очень выносливая

Друзья Кати до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. "Какой день пустота и боль. Все сложилось против Кати", – рассказала нам ее знакомая спортсменка Валентина Ковальская.

Девушки познакомилась в апреле прошлого года. "Мы вместе участвовали в "Одесской сотке". Я бежала 100 км. А Катя входила в состав "железного человека" - это, когда сначала едешь на велосипеде 100 км, а затем еще бежишь 85 км по поясу Славы. Она заняла первое место. Потом мы бегали в Молдове - и снова у нее первенство", – вспоминает бегунья.

Катя Катющева (слева) с Валентиной Ковальской

"В июне прошлого года Катя бежала 50 км в Киеве и стала первой, прошла отбор на Чемпионат мира. Мы в октябре должны были ехать на Чемпионат мира по суточному бегу, но у Кати не хватило финансов. Она была нашей лучшей бегуньей на длинные дистанции, мастером спорта, член сборной Украины по суточному бегу. Сама тренировалась, ей это было дано, такой "энерджи" человечек", – говорит Ковальская.

Валентина не может понять, что произошло с Катей, ведь для нее это была привычная дистанция.

Катя Катющева

Друзья отмечают, что научиться так бегать спортсменка смогла благодаря собственной настырности и характеру.

Обычная девушка из села Сергеевка Одесской области еще в школе привила эту привычку – бегала каждое утро, немного стеснялась и даже пряталась за деревьями, когда мимо проезжали машины. Переехав на учебу в Одессу, Катя продолжала тренироваться. Но постепенно бег вошел в ее жизнь. Она бегала вдоль моря и получала от этого наслаждение.

Катя Катющева

В 2015 году впервые узнала о Гонке Нации и решила принять в ней участие. Это не просто бег, а еще и преодоление препятствий. Также участвовала в велогонках, а потом стала бегать стокилометровки. И в первом же забеге заняла второе место. Потом появились суточные забеги – человек должен наматывать круги все 24 часа.

Катя Катющева

Катя Катющева

По словам знакомых, Катя была прирожденной бегуньей, очень выносливой и сильной девушкой, поэтому то, что с ней случилось, для них очень странно.

В обычной жизни Катющева работала в офисе, менеджером, параллельно проводила индивидуальные тренировки в тренажерном зале.

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай).