До Донецка – 100 м: ВСУ отвоевали у "ДНР" новые территории

Бойцам 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

Об этом говорится в сюжете журналиста Алексея Кашпоровского, которым он поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, чуть больше месяца назад разведчики 24 бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически, позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона – передвинулась в Трудовской район.

ВСУ "Народна Правда"

"Благодаря продвижению королевской пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "перестать стрелять". Везде, где украинская армия уходит вперед, – Мариуполь, Славянск, Лисичанск – резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку – если они и вправду хотят мира", – пишет журналист.

В свою очередь, воин, давший ему комментарий и вовсе выразил надежду на то, что до конца года Украине удастся деоккупировать Донбасс.

"Мы пришли сюда не для того, чтобы сидеть в окопах и перестреливаться. Мы пришли отвоевать эту землю, с такими намерениями, как мы шли в 2014 году, после Майдана, думали – прогоним врага, закончится война и начнем уже строить нашу страну. Будем надеяться, что Бог нам поможет. До конца этого года дойдем до российской границы, а дальше, возможно, и дальше", – обнадеживающе отметил защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале июня вблизи населенного пункта Водяное, неподалеку от Мариуполя, бойцы ВСУ заняли ряд покинутых вражеских позиций. Кроме того, им удалось уничтожить целый взвод оккупантов всего за несколько дней. Агрессор был вынужден отступить.

В начале мая воины ООС из 46 батальона "Донбасс-Украина" отвоевали часть оккупированного Донбасса возле села Калиново.

Перед этим украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка.

В целом, по данным ОС, за год было отвоевано 24 квадратных километра Донбасса.

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