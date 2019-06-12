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До Донецка – 100 м: ВСУ отвоевали у "ДНР" новые территории

2.3тЧитать материал на украинском

Бойцам 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

Об этом говорится в сюжете журналиста Алексея Кашпоровского, которым он поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, чуть больше месяца назад разведчики 24 бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически, позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона – передвинулась в Трудовской район.

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ВСУ

ВСУ

"Народна Правда"

"Благодаря продвижению королевской пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "перестать стрелять". Везде, где украинская армия уходит вперед, – Мариуполь, Славянск, Лисичанск – резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку – если они и вправду хотят мира", – пишет журналист.

В свою очередь, воин, давший ему комментарий и вовсе выразил надежду на то, что до конца года Украине удастся деоккупировать Донбасс.

"Мы пришли сюда не для того, чтобы сидеть в окопах и перестреливаться. Мы пришли отвоевать эту землю, с такими намерениями, как мы шли в 2014 году, после Майдана, думали – прогоним врага, закончится война и начнем уже строить нашу страну. Будем надеяться, что Бог нам поможет. До конца этого года дойдем до российской границы, а дальше, возможно, и дальше", – обнадеживающе отметил защитник Украины.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
К вопросу о разведении сил на линии соприкосновения. Кто и как выполняет "минские соглашения". Пока ОБЕСЕ говорит о необходимости отвода сил украина продолжает лезть вперед, а потом визжит как свинья "А нас за что!"
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
ДЯЧОК СТЬОПА, верещит как раз щеневмерла когда после очередного жабьячего скачка пополняются ряды "Потерьнет"
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Крымчанин Юрий, - Визжишь здесь ты ,свинья .А Украина вазвращает свою землю .Метр за метром и недососсии капец .
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