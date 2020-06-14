"ДНР" заблокировала КПВВ "Марьинка": люди пять дней пытаются вернуться домой

Террористы "ДНР" уже пятые сутки продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка".

Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Подчеркивается, что пункт пропуска не работает по вине оккупантов.

"Российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон", – сказано в сообщении.

Кроме того, российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блок-постом двух человек в легковом автомобиле, не позволяя им проехать домой. Пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную территорию.

Боевики, как отметили в ООС, демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей.

Однако, российские вооруженные формирования все же частично разблокировали гуманитарный коридор с временно оккупированным Луганском. 14 июня линию разграничения там пересекло 180 граждан: 75 в подконтрольную правительству Украины территорию и 105 в обратном направлении.

Facebook-страница ООС

Как писал OBOZREVATEL, 11 июня через КПВВ "Станица Луганская" украинскими пограничниками было пропущено 5 человек, а через КПВВ "Марьинка" – одно транспортное средство с 2 пассажирами.

Оккупанты, заставив людей ждать несколько часов, без объяснения причин отказали им во въезде. Люди остались ночевать под блокпостом, одной женщине понадобилась помощь медиков.