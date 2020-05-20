"ДНР" ввели боевые машины в Донецк: в сеть попало первое фото

В Донецке были замечены бронетранспортеры российско-оккупационных войск.

Снимок опубликовал один из подконтрольных оккупантам ресурсов в социальных сетях вечером в среду, 3 мая.

Также ресурсы оккупантов пишут, что сейчас в Донецке "военкоматы" обзванивают мужчин, которые раньше числились в составе группировок террористов, на предмет их готовности вернуться в строй.

БТРы замечены в Донецке

Отметим, утром главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил о приведении незаконных вооруженных формирований в высшую степень боеготовности. С таким же заявлением выступил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, нагло пригрозив Украине отодвинуть линию фронта.

В связи с этим Украина инициировала срочное проведение переговоров Трехсторонней контактной группы с участием представителей России. Также украинская сторона официально опровергла обвинения оккупантов в том, что ВСУ якобы обстреляли объекты энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганщины.

Как писал OBOZREVATEL, накануне штаб ООС отреагировал на провокационные заявление террористов, сообщив, что украинские военные готовы к любым действиям террористов и в зоне боевых действий в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.