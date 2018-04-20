"ДНР" внезапно ударила из "Градов" по ВСУ: Украина понесла потери

Один украинский военный погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов террористов на Донбассе 20 апреля.

Трагическую информацию обнародовал пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook. С начала суток российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов позиций сил АТО.

"На донецком направлении, грубо нарушая Минские договоренности, боевики обстреляли позиции неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов", - сообщили в штабе.

В последний раз применение противником РСЗО "Град" в штабе АТО фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.

"Также запрещенное вооружение противник сегодня применил в районе Широкино и Попасной, где совершил обстрел из 122 мм артиллерийских систем. Минометы калибра 120 мм враг применил по защитникам Новотроицкого, Водяного и Широкино", - отметили военные.

Украинская сторона подчеркнула, что подобными действиями главари "Л/ДНР" продемонстрировали заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и явное нежелание соблюдать Минские договоренности.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля террористы опять атаковали украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями оружия.