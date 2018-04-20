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"ДНР" внезапно ударила из "Градов" по ВСУ: Украина понесла потери

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Один украинский военный погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов террористов на Донбассе 20 апреля.

Трагическую информацию обнародовал пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook. С начала суток российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов позиций сил АТО.

"На донецком направлении, грубо нарушая Минские договоренности, боевики обстреляли позиции неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов", - сообщили в штабе.

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В последний раз применение противником РСЗО "Град" в штабе АТО фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.

"Также запрещенное вооружение противник сегодня применил в районе Широкино и Попасной, где совершил обстрел из 122 мм артиллерийских систем. Минометы калибра 120 мм враг применил по защитникам Новотроицкого, Водяного и Широкино", - отметили военные.

Украинская сторона подчеркнула, что подобными действиями главари "Л/ДНР" продемонстрировали заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и явное нежелание соблюдать Минские договоренности.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля террористы опять атаковали украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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