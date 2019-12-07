"ДНР" вернули Украине тело снайпера СБУ Каплунова: подробности и фото

Террористы "ДНР" наконец-то вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" Дмитрия Каплунова.
Об этом сообщил один из ресурсов оккупантов в телеграм-канале. Боец погиб еще 1 декабря, и до последнего момента "ДНР" не хотели передать полковника украинской стороне, несколько раз сорвав переговоры.
Дмитрий Каплунов
Скриншот видео
"Передача состоялась в 10:45 на линии разграничения под Донецком в районе Марьинки", – сказано в сообщении в субботу, 7 декабря.
Дмитрий Каплунов
При этом в "ДНР" обвинили Украину в том, что она якобы не хотела забрать тело бойца. Утверждается, что террористы "обнаружили его в 6,5 км от линии разграничения".
"ДНР" вернули Украине тело снайпера СБУ Каплунова
"ДНР" вернули Украине тело снайпера СБУ Каплунова
Как сообщал OBOZREVATEL:
О гибели офицеров "Альфы" на Донбассе стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.
Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.
С Денисом Волочаевым попрощались 3 декабря в Центре культуры и искусств СБУ.
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