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7 декабря • обновлено в 12:41
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"ДНР" вернули Украине тело снайпера СБУ Каплунова: подробности и фото

12т
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Террористы "ДНР" наконец-то вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" Дмитрия Каплунова.

Об этом сообщил один из ресурсов оккупантов в телеграм-канале. Боец погиб еще 1 декабря, и до последнего момента "ДНР" не хотели передать полковника украинской стороне, несколько раз сорвав переговоры.

Дмитрий Каплунов

Дмитрий Каплунов

Скриншот видео

"Передача состоялась в 10:45 на линии разграничения под Донецком в районе Марьинки", – сказано в сообщении в субботу, 7 декабря.

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Дмитрий Каплунов

Дмитрий Каплунов

При этом в "ДНР" обвинили Украину в том, что она якобы не хотела забрать тело бойца. Утверждается, что террористы "обнаружили его в 6,5 км от линии разграничения".

"ДНР" вернули Украине тело снайпера СБУ Каплунова

"ДНР" вернули Украине тело снайпера СБУ Каплунова

"ДНР" вернули Украине тело снайпера СБУ Каплунова

"ДНР" вернули Украине тело снайпера СБУ Каплунова

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Ронович Рон
Ронович Рон
Биомусор даже своим не нужен
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
Обсос как всегда пиздит Ополченцы ещё 2 декабря эту тухлятину предлагали забрать
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Нераб Свободный, обдроченцы такие же пиздлявые как и ты.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
очередной монгложыд
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