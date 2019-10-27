'Началось какое-то людоедство!' В сети рассказали о новых ужасах в 'ДНР'

На Донбассе в городе Макеевка, подконтрольному террористам "ДНР", сотрудники МЧС опечатали включатели в подъездах домов, чтобы люди не тратили электричество на лестничное освещение.

Об этом местные жители рассказали в одном из городских сообществ в соцсети. Они также показали соответствующее фото.

На предупреждении заявляется, что за срыв печати без ведома спасателей грозит ответственность.

Иллюстрация. "ДНР" Comments.ua

"Совсем уже началось какое-то людоедство. Такого и в нищие 90-е не было, чтобы угрозами запрещали свет в подъездах включать", – высказался о ситуации в Twitter блогер Денис Казанский.

twitter.com/den_kazansky

twitter.com/den_kazansky

Доблестные "спасатели ДНР" опечатывают выключатели в подъездах домов, чтобы люди не тратили электричество на лестничное освещение.



Совсем уже началось какое-то людоедство. Такого и в нищие 90-е не было, чтобы угрозами запрещали свет в подъездах включать pic.twitter.com/34RSQCSdWf — Денис Казанський (@den_kazansky) October 27, 2019

Скрин комментариев к посту

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террорист "ДНР", получивший контузию, воюя против Украины на Донбассе, пожаловался на безразличное отношение "руководства" незаконных группировок и необходимость лечиться за свой счет.

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