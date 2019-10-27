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28 октября • обновлено в 00:08
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"Началось какое-то людоедство!" В сети рассказали о новых ужасах в "ДНР"

2.6т Читать материал на украинском

На Донбассе в городе Макеевка, подконтрольному террористам "ДНР", сотрудники МЧС опечатали включатели в подъездах домов, чтобы люди не тратили электричество на лестничное освещение.

Об этом местные жители рассказали в одном из городских сообществ в соцсети. Они также показали соответствующее фото.

На предупреждении заявляется, что за срыв печати без ведома спасателей грозит ответственность.

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Иллюстрация. "ДНР"

Иллюстрация. "ДНР"

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"Совсем уже началось какое-то людоедство. Такого и в нищие 90-е не было, чтобы угрозами запрещали свет в подъездах включать", – высказался о ситуации в Twitter блогер Денис Казанский.

'Началось какое-то людоедство!' В сети рассказали о новых ужасах в 'ДНР'

twitter.com/den_kazansky

'Началось какое-то людоедство!' В сети рассказали о новых ужасах в 'ДНР'

twitter.com/den_kazansky

'Началось какое-то людоедство!' В сети рассказали о новых ужасах в 'ДНР'

Скрин комментариев к посту

'Началось какое-то людоедство!' В сети рассказали о новых ужасах в 'ДНР'

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террорист "ДНР", получивший контузию, воюя против Украины на Донбассе, пожаловался на безразличное отношение "руководства" незаконных группировок и необходимость лечиться за свой счет.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса фотографии ДНР
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