"Все украинское под запретом": блогер рассказал о "русском нацизме" в "ДНР"

На территории "ДНР" начали проверять мирных жителей, которые пользуются авто с украинскими номерами или имеют паспорт Украины.

Об этом в своей публикации на сайте "Антикор" рассказал блогер Фаш*к Донецкий. "На территории без прав человека уже наступил период нацизма. Русского нацизма... Людей из Украины сознательно делают людьми второго сорта, селюками и быдлом", – написал он.

Ситуацию блогер назвал сюрреализмом, поскольку без украинского паспорта нельзя получить незаконный паспорт "республики".

"Согласитесь, это не нацизм, когда обладателя украинского паспорта пакует для "выяснения личности" другой обладатель украинского паспорта, предатель, а авто с номерами, которые признаны миром, не признаются коллаборантами выдуманной "страны".

И это я молчу о том, что в Донецке нет ни одного украиноязычного канала или СМИ, плюс ходят рубли РФ", – возмутился Фаш*к Донецкий.

Он добавил, что в "ДНР" "все, что хоть как-то связано с Украиной, теперь под запретом (кроме пенсий)".

"ДНР" Газета.ру

Как писал OBOZREVATEL, ранее освобожденная из плена террористической "ДНР" жительница Горловки Марина Чуйкова, которая вернулась домой в результате обмена, рассказала о пережитых издевательствах.

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