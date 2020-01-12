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12 января • обновлено в 23:47
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"Все украинское под запретом": блогер рассказал о "русском нацизме" в "ДНР"

1.3т
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На территории "ДНР" начали проверять мирных жителей, которые пользуются авто с украинскими номерами или имеют паспорт Украины.

Об этом в своей публикации на сайте "Антикор" рассказал блогер Фаш*к Донецкий. "На территории без прав человека уже наступил период нацизма. Русского нацизма... Людей из Украины сознательно делают людьми второго сорта, селюками и быдлом", – написал он.

Ситуацию блогер назвал сюрреализмом, поскольку без украинского паспорта нельзя получить незаконный паспорт "республики".

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"Согласитесь, это не нацизм, когда обладателя украинского паспорта пакует для "выяснения личности" другой обладатель украинского паспорта, предатель, а авто с номерами, которые признаны миром, не признаются коллаборантами выдуманной "страны".

И это я молчу о том, что в Донецке нет ни одного украиноязычного канала или СМИ, плюс ходят рубли РФ", – возмутился Фаш*к Донецкий.

Он добавил, что в "ДНР" "все, что хоть как-то связано с Украиной, теперь под запретом (кроме пенсий)".

"ДНР"

"ДНР"

Газета.ру

Как писал OBOZREVATEL, ранее освобожденная из плена террористической "ДНР" жительница Горловки Марина Чуйкова, которая вернулась домой в результате обмена, рассказала о пережитых издевательствах.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Фаш*к Донецкий
Место
Украина
Теги
паспорт пропаганда ДНР Донбасс Новости ДНР Новости Донбасса
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кто бы говорил,только не вы рагули.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"На территории без прав человека уже наступил период нацизма" - это он об Украине?
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