"Чего же ты унижался, чудище?" Претензии Пушилина к Украине жестко высмеяли

Заявления главаря "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина о "нелегитимности" украинской власти высмеяли в сети.

Так, в ответ на требование Украины распустить "Л/ДНР" для реализации политического блока Минских соглашений, террорист выдвинул громкие обвинения к Киеву, в частности в том, что власти якобы были "созданы в результате госпереворота".

Как отметил блогер и журналист Денис Казанский на странице в Facebook, ранее Пушилин обращался к украинскому правительству по поводу особого статуса "республик" и не упоминал о его "незаконности".

Денис Пушилин Корреспондент.нет

"Самая смешная реакция на требование Украины ликвидировать "Л/ДНР" – у Пушилина. Чувак, который три месяца назад записывал обращения к Зеленскому и просил предоставить Донбассу особый статус, теперь заявляет, что действующая украинская власть не легитимна и рассказывает про "демонтаж больной украинской государственности", – написал Казанский.

Реакция Пушилина в пропагандистских информресурсах facebook.com/den.kazansky

"А чего же ты перед этой "нелегитимной властью" тогда унижался и особый статус у нее выпрашивал, чудище? "Больная украинская государственность" нигде не давила, когда в Украину просились и миллион подписей собирали?" – добавил блогер.

Реакция Пушилина в пропагандистских информресурсах facebook.com/den.kazansky

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Совете Федерации гневно отреагировали на требование Украины распустить "Л/ДНР".

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