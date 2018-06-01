УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"ДНР" показала с беспилотника расстрел позиции ВСУ под Авдеевкой

1.7тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео, как террористы "ДНР" обстреливают позиции ВСУ под Авдеевкой.

Запись была снята боевиками с беспилотника, передает "Лайф.ру". Террористы применили реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Сообщается, что в этой местности погиб террорист "Мамай", руководивший бригадой "ДНР" "Пятнашка".

Новости
"Ребята работают!" Волонтер рассказал о дерзкой операции ВСУ на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный волонтер показал новое доказательство подлости террористов Донбасса.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги