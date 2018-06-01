"ДНР" показала с беспилотника расстрел позиции ВСУ под Авдеевкой

В сети появилось видео, как террористы "ДНР" обстреливают позиции ВСУ под Авдеевкой.
Запись была снята боевиками с беспилотника, передает "Лайф.ру". Террористы применили реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Сообщается, что в этой местности погиб террорист "Мамай", руководивший бригадой "ДНР" "Пятнашка".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный волонтер показал новое доказательство подлости террористов Донбасса.
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