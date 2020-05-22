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22 мая • обновлено в 10:24
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"ДНР" обустроила военную базу среди жилых домов, ее показали на карте

1.5т
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В оккупированной Макеевке Донецкой области террористы "ДНР" обустроили военную базу прямо среди жилых домов.

Как пишет Telegram-канал "Добрый Шубин", военная база террористической группировки "Восток" находится по координатам 48.070242 широты и 37.910687 долготы (чтобы посмотреть на карте, доскрольте до конца страницы).

Террористы устроили военную базу прямо среди жилых домов

Террористы устроили военную базу прямо среди жилых домов

Иллюстрация

"На территории военного объекта на вооружении миномет "Василек" и пушка "Рапира", – говорится в сообщении.

По данным источника, именно отсюда террористы ездят дежурить на блокпост, находящийся на выезде из Ясиноватой.

База "ДНР" в Макеевке

База "ДНР" в Макеевке

Telegram "Добрый Шубин"

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник привел оккупационные войска в полную боевую готовность и нагло пригрозил Украине отодвинуть линию фронта.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР Донбасс война
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