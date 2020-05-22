"ДНР" обустроила военную базу среди жилых домов, ее показали на карте

В оккупированной Макеевке Донецкой области террористы "ДНР" обустроили военную базу прямо среди жилых домов.

Как пишет Telegram-канал "Добрый Шубин", военная база террористической группировки "Восток" находится по координатам 48.070242 широты и 37.910687 долготы (чтобы посмотреть на карте, доскрольте до конца страницы).

Террористы устроили военную базу прямо среди жилых домов Иллюстрация

"На территории военного объекта на вооружении миномет "Василек" и пушка "Рапира", – говорится в сообщении.

По данным источника, именно отсюда террористы ездят дежурить на блокпост, находящийся на выезде из Ясиноватой.

База "ДНР" в Макеевке Telegram "Добрый Шубин"

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник привел оккупационные войска в полную боевую готовность и нагло пригрозил Украине отодвинуть линию фронта.

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