"ДНР" обустроила военную базу для россиян в детской колонии: ее показали на карте

В оккупированной Макеевке Донецкой области террористы "ДНР" обустроили военную базу в детской колонии.

Как пишет Telegram-канал "Добрый Шубин", военная база находится по координатам 48.023636 широты и 37.933926 долготы (чтобы посмотреть на карте, доскролльте до конца страницы).

На базе находится много россиян. Вокруг базы – жилые дома.

"Все, что нужно знать о ватовоинах", – отмечается в сообщении.

Telegram/"Добрый Шубин"

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сообщили координаты базы оккупантов в Донецке, где размещена военная техника российских наемников.