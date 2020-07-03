"ДНР" обустроила военную базу для россиян в детской колонии: ее показали на карте

Расследования 22:23, 3.07.2020 Обновлено: 22:31, 3.07.2020

В оккупированной Макеевке Донецкой области террористы "ДНР" обустроили военную базу в детской колонии.

Как пишет Telegram-канал "Добрый Шубин", военная база находится по координатам 48.023636 широты и 37.933926 долготы (чтобы посмотреть на карте, доскролльте до конца страницы).

На базе находится много россиян. Вокруг базы – жилые дома.

"Все, что нужно знать о ватовоинах", – отмечается в сообщении.

Telegram/"Добрый Шубин"
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сообщили координаты базы оккупантов в Донецке, где размещена военная техника российских наемников.

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