"ДНР" обустроила военную базу для россиян в детской колонии: ее показали на карте
Террористы устроили военную базу прямо среди жилых домов. Иллюстрация
В оккупированной Макеевке Донецкой области террористы "ДНР" обустроили военную базу в детской колонии.
Как пишет Telegram-канал "Добрый Шубин", военная база находится по координатам 48.023636 широты и 37.933926 долготы (чтобы посмотреть на карте, доскролльте до конца страницы).
На базе находится много россиян. Вокруг базы – жилые дома.
"Все, что нужно знать о ватовоинах", – отмечается в сообщении.
Telegram/"Добрый Шубин"
Скрин Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сообщили координаты базы оккупантов в Донецке, где размещена военная техника российских наемников.
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