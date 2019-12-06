Стало известно о бесчеловечной подлости "ДНР" с убитым Героем "Альфы"

Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего 1 декабря сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" Дмитрия Каплунова.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба СБУ на странице в Facebook. Уточняется, что Украина продолжает переговоры с террористами для возвращения тела семье.

"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего", – сказано в сообщении.

Дмитрий Каплунов Скриншот видео

Уточняется, что в ходе переговоров все выдвинутые условия "ДНР" были соблюдены, однако тело Каплунова, который погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне, не вернули.

"Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным.

Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и права достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", – подытожили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О гибели офицеров "Альфы" на Донбассе стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.

Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.

С Денисом Волочаевым попрощались 3 декабря в Центре культуры и искусств СБУ, а тело Дмитрия Каплунова пока не удается забрать у террористов, которые его похитили.

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