Стало известно о бесчеловечной подлости "ДНР" с убитым Героем "Альфы"

Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего 1 декабря сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" Дмитрия Каплунова.
Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба СБУ на странице в Facebook. Уточняется, что Украина продолжает переговоры с террористами для возвращения тела семье.
"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего", – сказано в сообщении.
Дмитрий Каплунов
Скриншот видео
Уточняется, что в ходе переговоров все выдвинутые условия "ДНР" были соблюдены, однако тело Каплунова, который погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне, не вернули.
"Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным.
Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и права достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", – подытожили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О гибели офицеров "Альфы" на Донбассе стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.
Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.
С Денисом Волочаевым попрощались 3 декабря в Центре культуры и искусств СБУ, а тело Дмитрия Каплунова пока не удается забрать у террористов, которые его похитили.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.