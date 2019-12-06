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6 декабря • обновлено в 19:53
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Стало известно о бесчеловечной подлости "ДНР" с убитым Героем "Альфы"

2.4т
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Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего 1 декабря сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" Дмитрия Каплунова.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба СБУ на странице в Facebook. Уточняется, что Украина продолжает переговоры с террористами для возвращения тела семье.

"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего", – сказано в сообщении.

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Дмитрий Каплунов

Дмитрий Каплунов

Скриншот видео

Уточняется, что в ходе переговоров все выдвинутые условия "ДНР" были соблюдены, однако тело Каплунова, который погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне, не вернули.

"Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным.

Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и права достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", – подытожили в пресс-службе.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины террористы "ДНР" ДНР
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Сжечь тело этой фашисткой падали
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Petrov Valery
Petrov Valery
Да? А вот Бaтypин говорит, что до сих пор ни одна cвoлoчь не попросила выдать тело Героя.
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Новости расследований

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