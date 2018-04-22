"ДНР" хочет засудить военных НАТО: террористы сделали заявление

Террористы "ДНР" хотят засудить офицеров НАТО за то, что они якобы совершили ряд военных преступлений на Донбассе.

Как передает "РИА Новости", об этом заявил "замкомандующего оперативным командованием" так называемой ДНР Эдуард Басурин.

"В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге", — сказал оккупант.

Отмечается, что недавно террористы "ЛНР" заявили о том, что якобы получили "поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО". В ее состав входили граждане Канады, Дании, Норвегии и Латвии, которые, как утверждают оккупанты, участвовали в подготовке диверсионных групп ВСУ.

Боевики также намерены привлечь военнослужащих к ответственности за "гибели мирных жителей".

Как писал "Обозреватель", ранее в "ДНР" забили тревогу из-за "прорыва ВСУ", которым якобы помогали военные НАТО, специально прибывшие в зону АТО.