''Делают фото и берут отпечатки'': как в ''ДНР'' охотятся на молодых украинцев

На оккупированном Донбассе террористы на блокпостах берут отпечатки пальцев даже у подростков. Людей фотографируют и обыскивают. В последнее время особое внимание стали уделять молодым людям, которые получили украинские ID-паспорта.

Жители опасаются, что таким образом у "ДНР" собирают базу тех, кого могут заставить идти "служить" в их "армию". Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Запрещают выезжать и берут отпечатки

Жители оккупированного Донбасса жалуются, что в последнее время на КПП террористы стали брать отпечатки пальцев молодых людей, которые получили украинский ID-паспорт. Документ выдается в 14 лет.

На пунктах перехода начались ремонтные работы ВК

"Мы возвращались в Донецк, и у сына потребовали сдать отпечатки пальцев. Я удивилась, спрашивала зачем это. Мне пояснили, мол, раз у него украинский ID-паспорт, то его в их базе нет. Сфотографировали в фас и профиль, расспрашивали, где учится, что собирается делать после школы. Я пережила очень неприятные минуты общения с этими людьми", — рассказывает жительница Донецка Виктория.

О подобной ситуации сообщил и пользователь Телеграмм-канала, где жители "Л/ДНР" делятся информацией на блокпостах. "Удивлен? Сегодня у моего сына (14 лет) при въезде в "ДНР" сняли отпечатки пальцев, плюс фото фас и профиль. Это как? Что сказать сыну?" — пишет Mclaryn.

Telegram

Экс-заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука говорит, что подобная "акция" у боевиков проходит уже не первый раз.

Telegram

Telegram

"Им катастрофически не хватает "пушечного мяса". Например, месяц назад они запретили выезд с оккупированной территории молодым людям призывного возраста. Просто, когда у них наступает так называемый призыв в ряды их "армии" или "народной милиции", то местная молодежь спешно покидает Донбасс, чтобы их насильно не заставили воевать. Вот они и устраивают подобные мероприятия", — говорит Тука.

Все нормально, улыбайтесь

Кстати, в "ДНР" еще в 2016 году ввели так называемую дактилоскопию. Обязательному сбору отпечатков пальцев кроме "силовиков" "ДНР" подлежат так же и граждане призывного возраста. Такое решение объясняется якобы усилением борьбы с преступностью.

На самом же деле отпечатки пальцев берут даже у девушек. На пунктах пропуска террористы выборочно проверяют телефоны людей, делают их фото и даже устраивают допросы, выясняя, где они работают. Все вносят в свою базу.

Telegram

В Телеграмм-каналах, где люди делятся информацией об очередях на КПП, многие пишут об этом. Правда, некоторые пытаются успокоить, поясняя, что ничего страшного в этом нет. Мол, ну сфотографировали вас со всех сторон, ну пальцы и ладони "откатали", ну допросили, подумаешь. Все же нормально, улыбайтесь.

Могут отобрать сало или виски

Также жители Донбасса жалуются на обыски при переходе КПП. Их могу обыскивать, и держать по часу для проверок.

Переход в пункте Еленовка ДАН

"Я ехала в начале сентября в Донецк, так меня и еще одну девушку задержали. Обыскали все сумки, хотя кроме личных вещей там ничего не было. Пересчитали все деньги, спрашивали, что на банковских карточках. Потом заставили отдать смартфон. Я не хотела давать, но с этими мордоворотами не поспоришь.

Проверяли переписку, сфотографировали друзей в Телеграмме и Фейсбуке. Спросили почему не получаю паспорт "ДНР"? И еще сделали мои фотографии. Другая девушка потом в автобусе говорила, что у нее тоже самое было. Я теперь сижу и боюсь снова ехать на мирную территорию, хотя мне нужно, я там лекарства для мамы заказала, и пенсию ее нужно снять, это ужас какой-то", — рассказывает дончанка Ольга С.

Переход у Станицы Луганской Цензор

Другие рассказывают, что их обыскивают постоянно, взвешивают сумки. "Однажды у меня отобрали дорогую бутылку виски, которую я везла папе в подарок на день рождения. Могут забрать сало или колбасу. Видимо, им там нечем закусывать на блокпосту своем", — возмущается студентка Анастасия, которая сейчас учится в столице.

Очереди на пунктах перехода растягиваются на километры Радио Свобода

Также могут вытащить из сумки лекарства, даже детские игрушки. Просматривают книги, которые везут люди."У меня были две книги на английском языке, их хотели конфисковать, потому что ничего не могли понять. Потом один из них кое-как перевел название и решил, что они не опасны. А книжки были по маркетингу.

Журналы тоже проверяют, пару раз рылись в смартфоне, но это у меня рабочий гаджет, я там личную переписку не держу, а рабочую перед поездкой всегда удаляю, такая привычка у меня уже с 2014 года выработалась", — вспоминает житель Донецкой области Аркадий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!