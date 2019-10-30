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30 октября • обновлено в 11:35
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"Днище!" Сеть разозлил праздник комсомола в украденном Крыму

1.5т Читать материал на украинском

В Севастополе (аннексированный Крым) оккупанты отметили "день рождения комсомола".

Так, коммунисты устроили митинг, во время которого приняли детей в комсомольцы, сообщает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мероприятие прошло под стенами городского парламента у памятного знака. На нем выступил руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко.

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'Днище!' Сеть разозлил праздник комсомола в украденном Крыму

"Крым.Реалии"

Нескольких детей во время митинга даже приняли в комсомол.

В сети данное событие вызвало волну возмущения. "Днище!", "А путевку в ГУЛАГ дали?", "Зомбиленд", - пишут пользователи в комментариях.

'Днище!' Сеть разозлил праздник комсомола в украденном Крыму

"Крым.Реалии"

'Днище!' Сеть разозлил праздник комсомола в украденном Крыму

"Крым.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Евпатории (аннексированный Крым) устроили циничный опрос для детей. Так, школьников спрашивают, готовы ли они "защищать Россию с оружием в руках, если начнется война".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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руденко евгений
руденко евгений
вчера пол Украины поздравляли друг друга, а может больше. Есть что вспомнить.
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Юг Руси
Юг Руси
О как подгорает у нациков )))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Фашистов всегда коробило от коммунистов … впрочем именно последние уничтожили фашизм...
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