'Днище!' Сеть разозлил праздник комсомола в украденном Крыму

В Севастополе (аннексированный Крым) оккупанты отметили "день рождения комсомола".

Так, коммунисты устроили митинг, во время которого приняли детей в комсомольцы, сообщает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мероприятие прошло под стенами городского парламента у памятного знака. На нем выступил руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко.

"Крым.Реалии"

Нескольких детей во время митинга даже приняли в комсомол.

В сети данное событие вызвало волну возмущения. "Днище!", "А путевку в ГУЛАГ дали?", "Зомбиленд", - пишут пользователи в комментариях.

"Крым.Реалии"

"Крым.Реалии"

Крым. В оккупированном рашистами Севастополе 29 октября отметили "день рождения комсомола". Коммуняки устроили шабаш, на котором приняли детей в комсомольцы и выдали им партбилеты https://t.co/yGhp0BgAIi pic.twitter.com/ZPIePrRNMa — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) October 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Евпатории (аннексированный Крым) устроили циничный опрос для детей. Так, школьников спрашивают, готовы ли они "защищать Россию с оружием в руках, если начнется война".

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