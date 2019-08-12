"Днепр наш": оккупанты Крыма внезапно захотели переговоров с Украиной

Незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс, сообщил так называемый зампредседателя Совета министров, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передает ТАСС.

При этом оккупант назвал воду Днепра "нашей", так как река берет свой исток в России.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – сказал он.

Иллюстрация. Проблемы с водой в Крыму Информационное сопротивление

Инициировать переговорный процесс, по словам россиянина, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

Так, полуостров начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года. После оккупации Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

На севере Крыма проблемы возникли, в частности, в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск, где наблюдается засоление подземных вод.

Георгий Мурадов Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее жители Крыма подняли панику из-за слов "спикера Госсовета РК" Владимира Константинова, который заявил, что полуостров не нуждается в днепровской воде.

Военный обозреватель Юрий Карин заявил, что пресной воды в оккупированном Россией Крыму не хватает для содержания военной базы, а не для потребностей населения.

В то же время журналист Виталий Портников считает, что проблема с отсутствием воды в Крыму, которую не спешат решать оккупационные власти, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!