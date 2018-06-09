В "ДНР" возможны серьезные потрясения - Тымчук

В сентябре прошлого года в оккупированном Донецке состоялось знаковое закрытое совещание. На нем говорили о печальных реалиях "молодой республики": колоссальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, огромная задолженность предприятий, дефицит финансовых ресурсов и прочие беды.

И уже тогда стало понятно: "лидеру" "ДНР" придется покинуть "пост" как не оправдавшему высокое доверие кураторов Кремля.

В последние недели об отставке Захарченко стали говорить все чаще.

OBOZREVATEL попросил оценить вероятность "кадровых перестановок" в "ДНР" координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрия Тымчука.

- Есть ли у вас данные, что главаря "ДНР" Александра Захарченко вскоре заменят?

- Осенью прошлого года, за месяц до ухода с поста Плотницкого, мы сообщали о том, что в Донецке проходило совещание "чиновников" "ДНР" и "ЛНР" с участием кураторов из администрации президента РФ, на котором поднимался этот вопрос – о том, что могут быть серьезные кадровые потрясения.

Апостроф

Тогда напрямую не говорилось, кого будут менять, но четко было дано понять, что смена будет касаться высшего руководства.

Хотя смена Плотницкого со стороны выглядела как переворот, но, тем не менее, было понятно, что это полностью инспирировано из Москвы.

Но в том, что сейчас снова возникли такие слухи, я не вижу ничего странного. Представители Москвы сами дали этот посыл еще осенью прошлого года.

Тут примечательны две вещи. Во-первых, по поводу Захарченко. На сегодня мы не видим явных признаков, как это было с Плотницким, чтобы Захарченко погряз в разворовывании финансовой помощи из России. Но возможно, мы не владеем полной информацией.

Плотницкий просто был жадным вором, у которого не было никаких ограничителей, и об этом знали все – и его окружение, и представители "административных кругов" в "администрации" "ЛНР", и местное население.

focus.ua

Но по "ДНР" такой информации нет. У Захарченко нет имиджа отпетого мошенника и ворюги.

Второй вопрос – это то, что называется фамилия Пушилина. Он показывал себя как человек, который не способен вести собственную игру. Он всегда был ретранслятором позиции администрации президента РФ – я имею в виду переговоры, которые шли в формате минской группы.

И в то же время осенью прошлого года мы обратили внимание на то, что на различных заседаниях, которые организовывал Захарченко, Пушилина начали понемногу отсекать, то есть создалось впечатление, что из него делают изгоя.

Возможно, уже тогда был понятен новый расклад в руководстве "ДНР", и Захарченко просто считал Пушилина конкурентом.

- В таком случае, почему возникла необходимость в замене Захарченко?

- Мне кажется, что все-таки стоит вопрос о неэффективности использования ресурсов и, в первую очередь, их разворовывания. Причем, разворовывания на всех уровнях – начиная от самого высшего уровня, то есть руководства "ДНР", и дальше по всем ступеням до самого низа.

Россия сейчас пытается сэкономить на содержании Донбасса, понимая, что это уже затяжной проект и блицкрига никак не получается. Мы знаем, что по ряду направлений шло сокращение финансовой помощи из России.

Поэтому в этих условиях для россиян принципиально и очень актуально сохранение тех средств, которые они выделяют на Донбасс.

Соответственно, они хотят поставить более подконтрольного Москве человека, который будет меньше воровать.

- Как вы думаете, позволят ли Захарченко просто спокойно уйти, как Плотницкому, или его ждет судьба Гиви и Моторолы?

- Нет, я не думаю, что Захарченко будут ликвидировать. Тем более что после всех слухов об отставке никто не поверит, что это сделала украинская ДРГ. В это не поверят ни зомбированные россияне, ни зомбированные жители "ДНР".

Газета.ру

Может быть, и будет ликвидация, но не сразу после отставки, а через какое-то время. Несчастный случай, подавился, дорогу не там перешел… мало ли.

Но сразу после отставки, думаю, его ждет роль почетного пенсионера.

- Вы думаете, Захарченко легко согласится на это? Ему позвонят из высоких кабинетов Кремля, скажут, "с вещами на выход" - и он послушается?

- Дело в том, что времена, когда главари "ДНР" и "ЛНР" могли окружать себя личной гвардией, которая полностью им подконтрольна, и обеспечить себе какой-то уровень безопасности – уже давно прошли.

Да, у Захарченко есть подразделение, которое подчиняется лично ему, которое фактически является его "преторианской гвардией", однако следует учитывать тот фактор, что во всех подобных подразделениях находятся агенты контрразведки.

Российские спецслужбы окружают полностью не только Захарченко, но и всю его обслугу, чтобы контролировать каждый его шаг.

Теоретически Захарченко может протестовать, но тогда его судьба точно будет предрешена. Думаю, он прекрасно это понимает.

- Вы не в курсе, что случилось с Ходаковским?

- Честно говоря, я не слежу за его судьбой. Иногда читаю его заявления. В свое время он воспринимался нами как серьезный конкурент Захарченко. Но на сегодня, насколько я понимаю, он находится в Израиле.

На протяжении зимы текущего года в наших сводках, которые идут с той стороны, его фамилия не мелькает.

- То есть задача нового главы "ДНР", кто бы им ни стал – это, прежде всего, прекращение разворовывания средств?

- Да. Поломать ту схему, которая сложилась на сегодня, и попытаться более бодро отчитываться перед российским руководством о расходовании поступающей "помощи".