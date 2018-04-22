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Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
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С армией Украины есть проблемы – Тымчук

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На днях был обнародован популярный рейтинг армий мира Global Firepower. Тройка лидеров рейтинга из года в год остается неизменной: США, Россия, Китай. Что касается армии Украины, то в текущем году она поднялась в рейтинге на 1 позицию – с 30 на 29 место.

Насколько подобные рейтинги отражают истинное положение дел? Действительно ли украинская армия настолько уступает российской? Что необходимо предпринять, чтобы существенно повысить возможности ВСУ? И, наконец, является ли членство страны в НАТО залогом силы ее армии?

На эти вопросы "Обозревателя" ответил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

- Действительно ли украинская армия настолько слаба?

- Прежде всего, что касается подобных рейтингов, надо понимать, что они составляются задним числом. Во-первых, иногда бывает, что в рейтингах, которые публикуются в этом году, используются данные за 2016 год.

Дмитрий Тымчук

Апостроф

Во-вторых, данные для рейтинга берутся из открытых источников. То есть мы должны понимать: если Россия постоянно пиарит свою армию, Путин показывает дешевые картинки и рассказывает о том, что у него есть сверхновое оружие, это берется как якобы объективная информация, что не соответствует действительности.

А если мы критикуем свою армию – а у нас сейчас критика очень жесткая: по коррупции в армии, по снабжению, раскручиваются скандалы, которые тоже часто не соответствуют действительности и объясняются другими причинами, – это тоже учитывается в рейтингах.

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То есть, когда мы видим критические материалы относительно оборонной сферы в СМИ, мы должны понимать, что завтра это будет отражено в международных рейтингах.

- То есть для того, чтобы Украина поднялась выше в этой рейтинге, нам необходимо просто чаще хвалить свою армию в СМИ?

- Получается – да. Но подобные рейтинги невозможно составлять объективно. Необходима мощная структура, которая должна работать во всех армиях мира и делать оценки по каким-то общим критериям. Но это априори невозможно.

Поэтому, это правда – если мы пойдем по российскому пути, если мы запретим любую критику всего, что происходит в оборонной сфере и будем заниматься исключительно воспеванием собственной армии, то мы сразу же подымемся на многие пункты вверх. Насколько это будет правильно – это уже второй вопрос.

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На мой взгляд, мы должны искать в информационном пространстве какую-то золотую середину. С одной стороны, Вооруженные Силы должны быть под демократическим гражданским контролем, в том числе посредством СМИ. СМИ являются источником информации, в том числе для рейтингов, но они также предупреждают многие негативные процессы, которые могли бы развиваться в нашей армии, не будь такой открытости и такой публичности.

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С другой стороны, мы должны понимать, что такие рейтинги не являются самоцелью и не отражают на 100% реальное положение дел. На основании рейтингов нельзя сказать, что объективно российская армия в разы более эффективна, чем украинская.

- Как вы расцениваете реальный баланс сил между российской и украинской армиями?

- Сравнивать украинскую и российскую армию весьма проблематично по одной простой причине: залогом обороноспособности, военной мощи у россиян все равно является ядерное оружие. Когда Россию оценивают, учитывают в первую очередь тот факт, что она является членом ядерного клуба.

В этом плане некорректно сравнивать Украину, которая добровольно лишилась ядерных вооружений, и Россию.

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- А если оставить за скобками ядерную кнопку?

- Если не принимать во внимание ядерное оружие, то следует учитывать продуктивно-мобилизационный ресурс. У россиян он намного больше. У нас он в десятки раз меньше, но, с другой стороны, он намного подготовленнее. Люди, которые были мобилизованы, начиная с 2014 года, имеют реальный боевой опыт, в отличие от российских военнослужащих, которые во время срочной службы в вооруженных силах в основном занимался покраской заборов, а не боевой подготовкой.

Поэтому я считаю, что наши военные возможности меньше, но мы гораздо эффективнее.

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- По вашему мнению, каков самый простой, быстрый, легкий путь повышения боеспособности украинской армии?

- Простых и легких путей в этом плане не существует. У нас есть путь, который был определен не нашей волей – агрессия России. Тем не менее, этот фактор стал залогом того, что у нас появилась армия. По факту, до 2014 года у нас был комплект неких частей и подразделений с весьма сомнительной боеготовностью.

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У нас есть подразделения, которые прошли антитеррористическую операцию, которые сейчас учавствуют в боевых действиях на востоке Украины. Тот путь, по которому мы идем, серьезно играет на укрепление обороноспособности Украины. Плюс мы имеем достаточно серьезный подготовленный мобилизационный ресурс.

Второй вопрос – техническое оснащение. Какой бы боевой опыт и уровень профессионализма ни имел личный состав, без эффективных вооружений современная армия невозможна. В этом плане у нас остаются еще очень большие пробелы – в сфере, касающейся высокотехнологических вооружений.

Если по бронетехнике, по артиллерии мы более или менее обеспечены, то в том, что касается современных средств радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, беспилотных летательных комплексов, современных средств связи, то здесь у нас есть недоработки.

Новинарня

Но по всем этим направлениям ведется серьезная работа, хотя есть и проблемные точки. Например, в виде вооружений противовоздушной обороны. Мы пытаемся модернизировать комплексы советского производства, но ресурс модернизации имеет свой предел, и он уже не за горами. В любом случае, нам нужно думать о том, каким образом уже завтра перевооружать подразделения противовоздушной обороны.

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То же касается в целом Воздушных Сил. Если говорить о боевой авиации, то мы пока тоже не понимаем, чем мы будем менять технику еще советского производства. Минобороны, "Укроборонпром" работают для того, чтобы модернизировать эти образцы, но – как я уже говорил, модернизация имеет свой предел.

- Мы видим, что в том же рейтинге Австрия оказалась на 61 месте, Литва, Латвия, Эстония – на 95-м, 105-м и 108-м месте соответственно. Все эти государства – члены НАТО. Так ли уж важно быть членом НАТО для того, чтобы располагать сильной армией?

- Членство в НАТО не подразумевает, что вы сразу получите сильную армию. Наоборот, многие страны стремятся стать членами НАТО для того, чтобы обеспечить себе гарантии безопасности и при этом не нести огромные затраты на оборону. Кстати, это касается всей Европы.

В любом случае оснащение армии, боевая подготовка личного состава, строительство национальных вооруженных сил – это национальная проблема государства, вне зависимости от того, является ли оно членом НАТО или нет.

112 Україна

- Украину часто сравнивают с Польшей – по территории, по количеству населения, по экономическим показателям и прочему. В рейтинге, о котором мы говорим, Польша находится на 22 месте – на несколько пунктов выше Украины. Действительно ли польская армия сильнее украинской? Если да, сможет ли Украина догнать Польшу?

- Это проистекает из самой специфики рейтинга. В 2005-2006 годах я видел польскую армию времен выполнения боевых задач в Ираке, и я бы не сказал, что по уровню профессионализма они были намного выше, чем украинская армия. Это при том, что тогда украинская армия была намного слабее, чем сейчас.

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Поэтому здесь опять вопрос о том, как составляются эти рейтинги.

Но факт состоит в том, Польша тратит большие деньги на техническое оснащение армии. У них имеются колоссальные запасы советского оружия. Они серьезно развивали свою оборонку и выделяли серьезные средства на модернизацию техники, а также на покупку новых вооружений. Их оборонно-промышленный комплекс на высоте.

Что касается боевой подготовки, то на сегодняшний день ее трудно оценивать, поскольку, в отличие от Вооруженных Сил Украины, которые выполняют реальные боевые задачи, польскую армию мы видим только на учениях. Мы не видим массового использования подразделений польской армии в боевых условиях.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзиввооружения
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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