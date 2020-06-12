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12 июня • обновлено в 18:29
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На Донбассе погиб 38-летний лейтенант ВСУ

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На Донбассе 11 июня погиб украинский защитник – 38-летний Дмитрий Игоревич Бут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он рассказал, что погибший воин был призван на службу по контракту военным комиссариатом города.

На Донбассе погиб воин ВСУ

На Донбассе погиб воин ВСУ

Народна правда

Известно, что Бут был младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, служил с марта текущего года.

Прослужил три месяца: на Донбассе погиб 38-летний лейтенант ВСУ

Facebook Руслана Марцинкива

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения Операции Объединенных сил задержали бывшего милиционера, который собирал информацию об украинской армии для "Луганской народной республики".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
ООС смерть Донбасс Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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