"Черная метка" от американцев: Шабунин предложил снести Зеленского для спасения Украины

Активист, глава "Центра противодействию коррупции" Виталий Шабунин, чтобы спасти Украину, предложил "снести" президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в блоге на OBOZREVATEL после скандального назначения Максима Якубовского заместителем генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Я не вижу другого способа спасти страну, кроме как в массовый, мирный способ сносить Зеленского. На этот раз надо учесть уроки Революции Достоинства. Сносить надо вместе с продажными ВРУ, КСУ, ОАСК и всеми другими продажными чудовищами", – сказал он.

Шабунин пояснил, что Якубовский в ОГП будет отвечать за:

Специализированную прокуратуру в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса;

Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми процессами в 2013-2014 годах. (Это департаменты по преступлениям Майдана);

Департамент процессуально руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами.

Добавим, что ЦПК Шабунина получала финансовую помощь от администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.