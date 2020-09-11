'Черная метка' от американцев: Шабунин предложил снести Зеленского для спасения Украины

Виталий Шубинин возглавляет организацию "Центр противодействию коррупции"
ЦПК получала финансовую помощь от администрации президента США Дональда Трампа
Активист отметил, что вместе с Зеленским нужно снести продажные суды
Активист, глава "Центра противодействию коррупции" Виталий Шабунин, чтобы спасти Украину, предложил "снести" президента Владимира Зеленского.
Об этом он написал в блоге на OBOZREVATEL после скандального назначения Максима Якубовского заместителем генпрокурора Ирины Венедиктовой.
"Я не вижу другого способа спасти страну, кроме как в массовый, мирный способ сносить Зеленского. На этот раз надо учесть уроки Революции Достоинства. Сносить надо вместе с продажными ВРУ, КСУ, ОАСК и всеми другими продажными чудовищами", – сказал он.
Шабунин пояснил, что Якубовский в ОГП будет отвечать за:
Специализированную прокуратуру в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми процессами в 2013-2014 годах. (Это департаменты по преступлениям Майдана).
Департамент процессуально руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами.
Добавим, что ЦПК Шабунина получала финансовую помощь от администрации президента США Дональда Трампа.
Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.
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