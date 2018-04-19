"Для ОРТ снимали": под Харьковом трактором снесли флаг Украины

В Дергачах Харьковской области неизвестный вандал на тракторе снес тумбу с флагом Украины.
Об этом сообщил в своем Facebook глава Общественного совета при Дергачевской райгосадминистрации Александр Анчишкин.
Facebook Александра Анчишкина
По его словам, ЧП произошло 18 апреля около 23:30. Группа неизвестных с помощью желтого трактора завалила тумбу с флагом Украины, которая ранее служила постаментом для памятника Ленину. Действия неизвестных вандалов снимал человек из черной машины Nissan Qashqai.
После неизвестные поехали в сторону гимназии №3. Через некоторое время полиция охраны, которая находилась в двух шагах от тумбы, отреагировала и поехала за нарушителями.
Facebook Александра Анчишкина
Анчишкин отметил, что на сессии Дергачевского райсовета представитель полиции сообщил, что инцидент был зафиксирован и правоохранители разбираются.
Акт вандализма возмутил пользователей сети.
"Для ОРТ наверное снимали... ублюдки", - предположил Костя Сергеев.
Facebook Александра Анчишкина
"А в Турции за такое - расстрел на месте", - добавил Владимир Милославский.
Facebook Александра Анчишкина
Как сообщал "Обозреватель", 15 апреля футбольные болельщики донецкого "Шахтера" во время матча чемпионата Украины сожгли флаг так называемой Новороссии.