"Для ОРТ снимали": под Харьковом трактором снесли флаг Украины

В Дергачах Харьковской области неизвестный вандал на тракторе снес тумбу с флагом Украины.

Об этом сообщил в своем Facebook глава Общественного совета при Дергачевской райгосадминистрации Александр Анчишкин.

Facebook Александра Анчишкина

По его словам, ЧП произошло 18 апреля около 23:30. Группа неизвестных с помощью желтого трактора завалила тумбу с флагом Украины, которая ранее служила постаментом для памятника Ленину. Действия неизвестных вандалов снимал человек из черной машины Nissan Qashqai.

После неизвестные поехали в сторону гимназии №3. Через некоторое время полиция охраны, которая находилась в двух шагах от тумбы, отреагировала и поехала за нарушителями.

Facebook Александра Анчишкина

Анчишкин отметил, что на сессии Дергачевского райсовета представитель полиции сообщил, что инцидент был зафиксирован и правоохранители разбираются.

Акт вандализма возмутил пользователей сети.

"Для ОРТ наверное снимали... ублюдки", - предположил Костя Сергеев.

Facebook Александра Анчишкина

"А в Турции за такое - расстрел на месте", - добавил Владимир Милославский.

Facebook Александра Анчишкина

Как сообщал "Обозреватель", 15 апреля футбольные болельщики донецкого "Шахтера" во время матча чемпионата Украины сожгли флаг так называемой Новороссии.