"Для них места нет": Наев пояснил, что ждет коллаборантов после деоккупации Донбасса

После освобождения Донбасса судьбу лиц, которые сотрудничали с оккупантами и не совершавших никаких тяжких преступлений, будут решать правоохранители.

Как заверил командующий Объединенных сил (ОС) Сергей Наев в интервью "Фактам", жители оккупированных территорий должны быть уверены: они полноправные граждане Украины.

"Говорю ответственно, что и армия, и правоохранительные органы будут относиться к ним именно как к гражданам нашей страны", – сказал он.

Наев подчеркнул, что с теми, кто совершил преступления, особенно тяжкие, связанные с насилием и убийствами, с коллаборантами, одурманенными российской пропагандой и совершившими преступления против сограждан или против человечности, он готов договариваться "исключительно об условиях их капитуляции".

"Мой единственный совет им: быстрее отдать себя в руки украинского правосудия. В этом случае им будут гарантированы сохранение здоровья и жизни и справедливый суд. Они, как и полагается в правовом государстве, обязательно предстанут перед Фемидой. Это лучше, чем провести остаток жизни в бегах", – заявил генерал-лейтенант.

Командующий ОС также отметил, что российским военнослужащим, "наемникам и авантюристам разного пошиба" военные могут предоставить возможность "упорядоченно покинуть украинскую территорию и вернуться на места постоянной дислокации, желательно подальше от наших границ".

"В Украине для них места нет. Они об этом прекрасно знают. Очень надеюсь, что их кровавые преступления не останутся безнаказанными, ведь в каждой цивилизованной стране действуют законы, запрещающие наемничество", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Наев пообещал разговаривать с "Л/ДНР" на "языке силы".