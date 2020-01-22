21 января вице-премьером правительства России назначен Марат Хуснуллин, который также будет "курировать" аннексированный Крым.

На любом фейковом российском посту, который касается Крыма, ни от одного человека не стоит ожидать ничего хорошего. Что касается этнического происхождения этого так называемого куратора, то таким образом его хозяева в очередной раз показали свою суть.

Путать коренных крымчан с татарами Поволжья – все равно что путать поляков с сербами или украинцев с чехами. Но они это делают регулярно и будут делать всегда.

Для Кремля все нерусские на одно лицо

Потому что для русских все так называемые "черные" на одно лицо. Этим они демонстрируют свое отношение ко всем нерусским народам.

В качестве воспоминаний могу привести такой факт. Когда после аннексии они отключили в Крыму все украинские каналы, они решили "порадовать" крымских татар татарским телевидением из Казани. Но не учли маленький нюанс: что это телевидение на другом языке.

Вот такой у них был уровень знания. Они были уверены, что татары и крымские татары – один народ. Но это такая же ошибка, как считать одним народом русских и украинцев.

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