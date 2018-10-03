''Для истерики крыс в Украине'': скандальный ведущий анонсировал новую заварушку в Киеве

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после Революции Достоинства сбежал в Москву, заявил, что якобы не готовил никаких провокаций в Киеве 14 сентября, однако намерен совершить нечто подобное несколько позже.

Кроме того, он нагло заявил, что не нарушает закон Украины, а всего лишь дает "русским украинцам" высказать свое мнение. Своими планами пособник оккупантов поделился во время прямого включения из аннексированного Крыма в студии пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Да, действительно, у нас есть сторонники этой идеи быть русским в Украине, быть русским украинцем. Действительно, люди выходят. Но рассказывать о том, что какие-то деньги куда-то передаются — это крайне смешно. Да, мы действительно готовим акции, периодически их проводим, вот в День Независимости провело акцию наше "Движение русских украинцев "Парус" одновременно и в Киеве, и в Германии в Берлине была, и в Болгарии в Софии. Но на 14 сентября, ребята, ей-богу ничего не готовили. Мы готовим немножко позже, это да, это правда. Но говорить сейчас не буду, чтобы опять не было истерики у крыс в Украине", — ехидно высказался коллаборант.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что ведомству удалось предотвратить серьезную провокацию, которую Россия намеревалась осуществить под зданием своего посольства в Соломенском районе Киева 14 сентября. Согласно с планом страны-оккупанта, там должны были произойти столкновения между полицией и протестующими. Организатором указанной акции, профинансированной РФ, должен был стать скандальный Кот.