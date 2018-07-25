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Для Гааги: пропагандисты РФ "спалили" тяжелое вооружение "Л/ДНР"

2.6тЧитать новость на украинском

Российское издание "Московский комсомолец" выдало информацию о вооружении российско-террористических войск на Донбассе, опубликовав статью о танковом парке и артиллерии"Л/ДНР".

По мнению члена рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины Евгения Марчука, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна детально изучить данный материал.

"Вынужден прорекламировать "Московский комсомолец". Он впервые хорошо нам помог. Посмотрите, какой огромный танковый парк обнаружили сепары в угольных шахтах временно оккупированной части украинского Донбасса. Сколько тяжелых вооружений "там находилось", - написал он в Facebook.

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По словам Марчука, первоисточником этой информации является российский эксперт Игорь Кравченко - главный редактор журнала ""Национальная оборона".

В частности, в статье говорится, что на вооружении террористов на оккупированном Донбассе находится 760 танков – 57 штук Т-80 и даже 3 Т-90, а "Градов", "Ураганов", "Смерчей", огнеметов "Солнцепек" не один десяток, а также около 500 тяжелых артиллерийских установок.

"Всем этим хвастается "Московский комсомолец". Хороший материал для детального изучения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ ну и, конечно, для Гааги", – резюмировал Марчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" похвастались новым оружием.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Евгений Марчук
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
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Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Т90;на Донбассе нет. А все остальное было очень любезно подарено ВСУ в Изварино, Иловайске, Дебальцево, Лутугино, Амвростевке и многих других аналогичных местах
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Где ссылка на статью "Комсомольца"? Или вы предлагаете верить на слово?
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Король Полосок
Король Полосок
Дуже хотілося б повірити, що нарешті з'явилися незаперечні докази для Гааги! Але вельми поважний Юрій Стець радив нам не довіряти москальським пропагандистам!
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