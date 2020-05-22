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22 мая • обновлено в 22:35
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Для фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь потребовали залог: названа сумма

2.8т
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Сторона обвинения подала ходатайство об изменении меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которая является одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ей хотят назначить залог в размере 168 тысяч гривен, сообщил на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дугарь Денис Ломанов.

Обвинение потребовало залог для Яны Дугарь

Обвинение потребовало залог для Яны Дугарь

day.kyiv.ua

"Было вручено ходатайство об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 168 тыс. грн", - уточнил адвокат.

Ломанов добавил, что сторона защиты собрала неопровержимые доказательства невиновности Дугарь, которые будут представлены в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

  • Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

  • Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

  • Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.

  • 21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина
Расследования

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