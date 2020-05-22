Сторона обвинения подала ходатайство об изменении меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которая является одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ей хотят назначить залог в размере 168 тысяч гривен, сообщил на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дугарь Денис Ломанов.

Обвинение потребовало залог для Яны Дугарь day.kyiv.ua

"Было вручено ходатайство об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 168 тыс. грн", - уточнил адвокат.

Ломанов добавил, что сторона защиты собрала неопровержимые доказательства невиновности Дугарь, которые будут представлены в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.

21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

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