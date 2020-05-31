Для друзей президента закон не писан?

Борислав Береза Расследования 12:53, 31.05.2020 Обновлено: 12:53, 31.05.2020

Друг детства президента Зеленского и по совместительству глава СБУ Иван Баканов подал недостоверную информацию в своей электронной декларации. И сделал это осознанно.

Иван Баканов

Иван Баканов не указал в декларации, что был и до сих пор является руководителем испанской компании. Это является нарушением, ведь такие сведения он обязан заполнить в 15-й главе декларации, о чем говорит п. 11 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Такое нарушение является, среди прочих, основанием для того, чтобы Нацагентство по предупреждению коррупции начало проверку этой декларации, впрочем, по новым правилам ее и так обязательно проверят в первую очередь. Отдельно НАПК должно проверить Баканова относительно объединения двух должностей одновременно.

Ранее "Схемы" выяснили, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что запрещено украинским законодательством.

Но, видимо, для друзей президента закон не писан.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Украинский посол ответил предшественнику Меркель на "карлика"

На админгранице с Крымом похитили украинского военного: что известно

Грозит до 20 лет: наемники "ДНР" попали на скамью подсудимых в Чехии

Астронавты NASA полетели в космос на корабле Маска Crew Dragon

Курс влади: Україна без України