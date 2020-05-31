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31 мая • обновлено в 13:17
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Для друзей президента закон не писан?

2.8т

Друг детства президента Зеленского и по совместительству глава СБУ Иван Баканов подал недостоверную информацию в своей электронной декларации. И сделал это осознанно.

Иван Баканов

Иван Баканов

Иван Баканов не указал в декларации, что был и до сих пор является руководителем испанской компании. Это является нарушением, ведь такие сведения он обязан заполнить в 15-й главе декларации, о чем говорит п. 11 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Такое нарушение является, среди прочих, основанием для того, чтобы Нацагентство по предупреждению коррупции начало проверку этой декларации, впрочем, по новым правилам ее и так обязательно проверят в первую очередь. Отдельно НАПК должно проверить Баканова относительно объединения двух должностей одновременно.

Ранее "Схемы" выяснили, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что запрещено украинским законодательством.

Но, видимо, для друзей президента закон не писан.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Коррупция в Украине
Персоны
Иван Баканов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Источник
Источник: t.me/BerezaJuice
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