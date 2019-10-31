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31 октября • обновлено в 19:58
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Под Житомиром на ходу загорелся пассажирский поезд: видео жуткого ЧП

1.2т Читать материал на украинском

В Житомирской области прямо на ходу загорелся дизельный поезд "Укрзалізниці", в котором ехали люди.

Огонь вспыхнул в дизеле сообщением Житомир-Коростень. Видео ЧП, снятое очевидцами, было опубликовано в Instagram-аккаунте dtp.ua в четверг, 31 октября (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что поезд аварийно остановили, а пассажиров эвакуировали. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

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Возгорание в поезде

Возгорание в поезде

Скрин видео

На кадрах, обнародованных в сети, видно огромный столб искр и огня, который поднялся над крышей одного из вагонов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети пожаловались на ужасные условия в электричке "Укрзалізниці" повышенного комфорта сообщением Жмеринка-Киев. Фотографиями ободранных сидений и мусора в вагоне поделился один из пассажиров.

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Место
Украина Житомир
Теги
поезд Укрзалізниця пожар видео
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
У кого-то не хило бомбанул пердак от последних укрособытий
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Родионов Александр
Родионов Александр
ну, чо, нормально :-) то, що им мocкали зробили- потяги ДР1 производства Рижского вагоностироительного завода- время пришло им декоммунизироваться :-)))) в России "Ласточки" новые по колиям бегают, новые дизеля ДПМ только что на Сахалин в количестве 3х штук Мытищинский завод построил и отправил, ну, а на Украине- пора на волы пересаживаться.. так сказать, вернуться к истокам и заклеймить клятих мocкалив, яки им дизельки в своё время пидкинули для рухання, пaдлюки :-)))
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