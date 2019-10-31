Под Житомиром на ходу загорелся пассажирский поезд: видео жуткого ЧП

В Житомирской области прямо на ходу загорелся дизельный поезд "Укрзалізниці", в котором ехали люди.

Огонь вспыхнул в дизеле сообщением Житомир-Коростень. Видео ЧП, снятое очевидцами, было опубликовано в Instagram-аккаунте dtp.ua в четверг, 31 октября (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что поезд аварийно остановили, а пассажиров эвакуировали. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Возгорание в поезде Скрин видео

На кадрах, обнародованных в сети, видно огромный столб искр и огня, который поднялся над крышей одного из вагонов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети пожаловались на ужасные условия в электричке "Укрзалізниці" повышенного комфорта сообщением Жмеринка-Киев. Фотографиями ободранных сидений и мусора в вагоне поделился один из пассажиров.

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