"Дію" взломали? Полиция обнародовала результаты расследования утечки данных украинцев

Юрий Сергиенко Расследования 17:33, 14.05.2020 Обновлено: 18:20, 14.05.2020

Полиция не обнаружила фактов кибератаки на государственное мобильное приложение "Дія".

Первые результаты расследования обнародованы на сайте Национальной полиции Украины.

"Информация о якобы кибератаке и киберуязвимости государственного мобильного приложения "Дія" не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не обнаружили фактов киберинцидентов", – сказано в сообщении.

Во время расследования было установлено, что информация, распространенная в соцсетях, в частности в Telegram-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных с разных источников и ресурсов.

Также отмечается, что информация ряда баз данных была актуальна еще более года назад.

В полиции уточнили, что окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий и проведения экспертизы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцы в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке их персональных данных. Оказалось, что в Telegram работал бот, который предлагал продать данные – паспорта и водительские права с фото. В Министерстве цифровой трансформации сообщение о причастности "Дії" назвали фейком и заявили об атаке на ведомство.

Полиция начала расследование утечки данных.

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