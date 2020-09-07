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Диверсанту ФСБ, который планировал подрыв цистерн с аммиаком на Луганщине, вынесли приговор

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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СБУ задержала террориста при попытке осуществить диверсию

СБУ задержала террориста при попытке осуществить диверсию. Укринформ

Гражданин Украины, завербованный ФСБ, который в июле этого года планировал взорвать цистерну с аммиаком на Луганщине, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила 7 августа пресс-служба Службы безопасности Украины. Во время досудебного расследования вина злоумышленника была полностью доказана.

В ходе следствия выяснилось, что в 2014-2018 годах житель временно оккупированного города Ровеньки вел разведку и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе различных пророссийских незаконных вооруженных формирований, так называемой "комендатуры ЛНР", "пограничной службы ЛНР", "15 БТЕ СССР Брянка".

Осенью 2019 он был завербован представителем ФСБ РФ, в отношении которого осуществляется отдельное досудебное расследование, и получил от него задание осуществить диверсию в подконтрольном украинской власти Северодонецке.

В случае его успешного выполнения, представитель иностранной спецслужбы обещал агенту содействие в трудоустройстве в ФСБ РФ. Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи.

7 июля он прибыл в Северодонецк. С заранее заготовленного врагом схрона он должен был достать два гранатомета РПГ-22 и осуществить ими выстрелы по емкостям с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот".

Контрразведчики СБУ задержали диверсанта во время изъятия средств поражения из тайника.

К тому времени в хранилище жидкого аммиака находилось примерно 4500 тонн жидкого аммиака. По заключению экспертов, нарушение целостности хранилища привело бы к заражению территории площадью более 1200 квадратных километров, которая охватила бы 35 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек.

Террориста задержали во время изъятия средств поражения из тайника.

Террориста задержали во время изъятия средств поражения из тайника. Пресс-служба СБУ

Диверсант должен был достать два гранатомета РПГ-22.

Диверсант должен был достать два гранатомета РПГ-22. Пресс-служба СБУ

Злоумышленник должен был выстрелить по емкостям с аммиаком.

Злоумышленник должен был выстрелить по емкостям с аммиаком. Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • диверсант ФСБ был задержан в Северодонецке 7 июля с двумя РПГ-22.

  • Ими он собирался подорвать два резервуара с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" емкостью 3500 т, что могло привести к экологической катастрофе и большим человеческим жертвам.

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