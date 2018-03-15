Диспетчер Карлос: кто это такой и как он подставил Украину

На просторах интернета появилось расследование об "испанском диспетчере Карлосе", который якобы следил за Boeing-777 и "зафиксировал" приближение украинских истребителей, а потом, после появления в эфире пропагандистского канала RT, резко пропал, как и его аккаунт в сети.

Полномасштабное расследование было опубликовано на сайте "Настоящее время".

Где и когда впервые появился "испанец Карлос"

Карлос Настоящее время

В начале мая 2014 года, когда конфликт между Украиной и российскими боевиками вылился в полномасштабную войну, российский государственный испаноязычный канал RТ пригласил в эфир гостя, который якобы имеет информацию о сбитие самолета MH17.

Мужчина лет 30-40 в полосатой сине-белой спортивной рубашке, с короткой щетиной и слегка взъерошенными каштановыми волосами был представлен как "Карлос" – испанец, который уже пять лет работал авиадиспетчером в Украине.

В эфире телеканала Карлос утверждал, что убежал из Киева после того, как в соцсетях ему стали угрожать смертью сторонники Евромайдана. В материале был указан твиттер-аккаунт, якобы принадлежащий гостю: @spainbuca.

Кто на самом деле сыграл роль "диспетчера Карлоса" в эфире RT

"Настоящее время" и румынский проект журналистских расследований RISE выяснили, что это был человек, отсидевший в испанской тюрьме. Румынская полиция задержала его и обвинила в мошенничестве в августе 2013 года, то есть за 9 месяцев до появления в эфире телеканала RT.

По данным СМИ, он жил в престижном районе Бухареста и даже участвовал в съемках румынского кулинарного шоу в 2015 году – как раз тогда, когда некоторые уверяли, что он залег на дно после своих "разоблачений".

"Настоящему времени" удалось узнать, что в 2013 году исполнитель роли "Карлоса" был арестован. Румынская пограничная полиция заявила, что испанец обещал восьми гражданам Румынии помощь в устройстве на работу в авиакомпании и за это получал от них суммы от 70 до 130 евро. Против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве, и суд в Бухаресте вынес постановление о его задержании на 24 часа.

Румынская пограничная полиция, в соответствии с законами о неприкосновенности частной жизни, назвала его "Санчес Б.".

СМИ, ведущие расследования, получили доступ к судебным протоколам о его задержании в аэропорту Бухареста. Там указано полное имя подозреваемого: Хосе Карлос Барриос Санчес.

Благодаря сравнению фотографий и свидетельствам тех, кто видел Санчеса лично - он и "диспетчер Карлос" - это один человек.

Собрав все данные, стало понятно, что аккаунт @spainbuca действительно вел Санчес, ведь именно в тот момент, когда он сидел, аккаунт "молчал". А за два месяца до аварии с самолетом, он "заговорил".

Как "испанец Карлос" врал благодаря соцсети

Как утверждает сайт, ведущий расследование, два месяца спустя указанный твиттер-аккаунт запустил одну из самых известных фальшивок за время войны на Донбассе; ее цитировало высшее военное начальство России и даже сам президент Владимир Путин.

Как он это сделал? Автор, ведущий аккаунт @spainbuca, дал понять, что наблюдал за событиями из командно-диспетчерского пункта киевского аэропорта Борисполь. Он утверждал, что самолет сбила украинская сторона и теперь пытается замести следы.

Одно из сообщений получило особенно широкое распространение в российских государственных медиа и в Твиттере: якобы незадолго до того, как Боинг-777 исчез с радаров, рядом с ним находилось два украинских истребителя.

Вскоре после этого аккаунт "испанского диспетчера" был заблокирован и через некоторое время вновь заработал, под именем некой Людмилы Лопатышкиной. Позже и этот аккаунт был заблокирован.

Упоминания аккаунта @spainbuca, созданного в августе 2010 года и впоследствии удаленного, показывают, что его автор выдавал себя за авиадиспетчера, работающего в Киеве, еще в октябре 2012 года.

Существует ли "испанец Карлос"

Никаких свидетельств того, что в Борисполе работал испанский диспетчер, представлено не было.

Журналисты и пользователи соцсетей посчитали "Карлоса" выдумкой. Однако некоторые конспирологи продолжали настаивать, что за ним начали охоту западные спецслужбы, поэтому он ушел в подполье. Другие говорили, что это продукт известной петербургской "фабрики троллей". Представители украинских властей предположили, что "Карлос" был частью спецоперации российской разведки.

Украинский сайт StopFake процитировал высокопоставленного сотрудника украинской диспетчерской службы, заявившего, что диспетчер с таким именем у них не работает, а все авиадиспетчеры – граждане Украины.

Как живет "испанец Карлос" после дискредитации Украины

"В 2015 году Санчес появляется на публике с женщиной; фотографии с ней же были опубликованы в его Фейсбуке, впоследствии удаленном. (На одной из фотографий Санчес одет в такую же полосатую сине-белую спортивную рубашку, в какой он давал интервью телеканалу RT). Эта же женщина по имени Михаела Нэхнич была указана как контактное лицо Санчеса после его ареста в аэропорту Бухареста – это указано в протоколах румынского суда", - говорится в расследовании "Настоящего времени".

Фейсбук

Существуют фотографии Санчеса и Нэхнич в общественных местах в Бухаресте и Испании, сделанные уже после падения MH17. В апреле 2015 года они посещали концерт в румынском Атенеуме в Бухаресте. В октябре того же года их сфотографировали в ресторане под Мадридом.

Согласно протоколу румынского суда, Санчес жил в доме на улице Калеа Доробанци в престижном и дорогом районе Бухареста. Свидетели, работники обслуживающей компании, подтвердили эту информацию.

В марте 2015 года Санчес и Нэхнич участвовали как статисты в румынском кулинарном шоу Vin Cheful, где ведущий помогает ресторатором улучшить меню.

Итоги расследования по "диспетчеру Карлосу"

"По результатам собственного расследования мы можем с уверенностью утверждать, что человеком, который появился под именем Карлос в эфире телеканала RT за два месяца до катастрофы MH17, был Хосе Карлос Барриос Санчес, отсидевший срок в испанской тюрьме, которого в августе 2013 года румынские власти задержали по подозрению в мошенничестве и экстрадировали на родину. Кроме того, есть убедительные свидетельства того, что именно Санчес являлся автором Твиттера @spainbuca",- говорится в материале "Настоящего времени".

P.s. "Получал деньги от RT"

По словам журналистов, расследовавших это дело, Санчес сказал, что находится в Бухаресте, и согласился встретиться на следующий день в торговом центре рядом с аэропортом, где он был задержан почти пять лет назад. Однако за несколько часов до встречи он сказал, что ему нужно больше времени, чтобы собрать относящиеся к делу документы, но встреча так и не произошла, и журналисты не смогли найти подтверждения, что он действительно находится в Бухаресте.

По WhatsApp Санчес подтвердил, что сидел в тюрьме в Испании, однако уточнил, что это было связано с неуплатой алиментов. Кроме того, он сообщил, что никогда не работал авиадиспетчером и что бывал в Украине, но не в тот момент, когда был сбит MH17.

Санчес также сделал сенсационные заявления. Он сказал, что получал "большие деньги, переводы на очень большие суммы из России". Он утверждает, что ему "говорили, что надо написать" в Твиттере.

Кроме того, он подтвердил, что получал денежные переводы от RT "гораздо раньше", чем вышло его интервью на испаноязычном телеканале RT, и что это была плата за то, "что я писал".

Санчес утверждает, что в сумме получил $48000 из России за то, что выдавал себя за "испанского диспетчера Карлоса".

Как сообщал "Обозреватель", история про "испанского диспетчера" была использована также и президентом России Владимиром Путиным в разговоре с режиссером Оливером Стоуном.