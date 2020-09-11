Главврача дома малютки заподозрили в растлении сирот: подробности скандала на Одесщине

Главврача Измаильского дома ребенка сотрудники учреждения заподозрили в развращении минимум троих детей. Правоохранители не спешили с открытием уголовного производства, а сам главврач заявил, что это ложь и провокация.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Брал с собой спать и кормил странным "йогуртом"

Скандал в Измаильском доме ребенка разгорелся после того, как в полицию обратилась медсестра. По словам женщины, она не выдержала, когда заметила у детей характерные следы (потертости и покраснения) в районе половых органов.

Когда нянечки и медсестры стали расспрашивать детей, те рассказали персоналу о действиях сексуального характера, которые якобы совершил "дядя Витя".

"Он забирал детей к себе спать, аргументируя тем, что им нужна отцовская любовь. Потом дети рассказали ужасное: что дядя Витя кормил их невкусным "йогуртом" и писял на них "белой водичкой", – рассказали источники OBOZREVATEL на условиях анонимности. По их словам, дети имели в виду главврача Измаильского дома ребенка Виктора Проценко.

После того, как ситуация получила огласку, главврач не сразу был отстранен – он оставался исполнять свои обязанности и продолжал общаться с детьми. В том числе и теми, которые ранее сказали, что именно он их и трогал.

По словам сотрудников дома малютки, поведение главврача было "немного странным" на протяжении пяти лет, однако серьезных поводов для беспокойства не было. Вернее, в такое не хотелось верить.

Глава общественной организации "Батьківська спілка", сооснователь группы "Защита прав детей" Зоя Мельник рассказала OBOZREVATEL, что с самого начала все пошло не так, как должно было. А информацию в Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли не в течение суток, а почти через две недели.

"Местная полиция, получив информацию от медсестры детского учреждения, была обязана немедленно выехать на место, провести мероприятия и изъять доказательства. Вместо этого местные копы просто вызвали Проценко для беседы в отдел полиции, после чего тот пропал на некоторое время.

Уже позже в сопровождении адвоката он пришел давать показания в стиле "ничего не знаю, ничего не было".

Детей опросил какой-то школьный психолог, не в "зеленой комнате" и не в рамках открытого уголовного производства, а "просто так". Более того, информацию о совершении преступления внесли в ЕРДР (реестр уголовных дел) спустя почти две недели (!) после жалобы, хотя обязаны были это сделать в течение суток", – рассказала Мельник.

"Расследование нужно забирать! Тут кум, сват, брат"

В Измаильском специализированном доме ребенка воспитываются дети от рождения и до шести-семи лет – это более 100 малышей, оставшихся без родителей. У части воспитанников проблемы со здоровьем и развитием. Сама возможность того, что обездоленных и беззащитных детей мог развращать или насиловать руководитель учреждения, потрясла местных жителей.

"Несмотря на то, что в этот ужас трудно поверить, на расследование нужно бросить все силы. Ведь это дети! Но у нас в Измаиле все "повязаны", – рассказал OBOZREVATEL один из волонтеров, помогающий дому малютки. Именно так местные называют это учреждение.

Почему жители Измаила не верят в честное расследование, объяснила Зоя Мельник. На своей странице в Facebook она опубликовала "кумовскую схему", благодаря которой, по ее мнению, виновный в растлении детей может уйти от ответственности.

"Детский дом входит в структуру департамента здравоохранения Одесской областной администрации. За пребывание детей в доме ребенка, помимо главврача, отвечает служба по делам детей. Это прямо прописано в законах.

1. Супруга главврача — Проценко Аурелия Павловна — экс-начальница управления здравоохранения г. Измаила, которая до сих пор ведет медицинскую практику и имеет влияние в медицинской сфере.

2. Начальница службы по делам детей Измаила Енакиева Татьяна Ивановна является не только "гарантом" прав сирот, содержащихся в доме ребенка, но и, по имеющейся информации, — друг семьи Проценко.

3. Муж начальницы службы по делам детей Енакиев Виктор Иванович работает в должности заместителя начальника полиции Измаила.

4. Директором департамента здравоохранения обладминистрации является Одарий-Захарьева Наталия Викторовна, муж которой работает в прокуратуре Одесской области в должности прокурора отдела процессуального руководства при производстве досудебных расследований органами полиции.

5. Зятем главврача Проценко является Дубовой Андрей Сергеевич — экс-депутат Измаильского горсовета, сын экс-депутата Килийского горсовета Сергея Дубового и племянник экс-депутата Верховной Рады Дубового Александра", – написала правозащитница.

Также Зоя Мельник сообщила, что по ее информации это резонансное дело должны были забрать в ГУ НП в Одесской области, однако этого не случилось.

"Если оставить расследование местным правоохранителям, то сироты останутся без шансов на справедливость", – убеждена Мельник.

"Я стал жертвой клеветы"

Сам же главврач учреждения, которого заподозрили в страшных преступлениях, утверждает, что все это спланированная провокация. Об этом Виктор Проценко написал на своей странице в Facebook.

"Я стал жертвой спланированной, организованной, ужасной клеветы. После звонка и ложного сообщения на линию 102 одной из сотрудниц дома ребёнка городской полицией начато расследование. Сегодня я понимаю, что провокация готовилась уже давно. Но я даже не предполагал, что они смогут такое придумать", – заявил он.

По мнению Проценко, его "хотят уничтожить". Вот только кому это нужно – предположений нет.

Продолжение следует...

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