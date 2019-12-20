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21 декабря • обновлено в 00:06
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"МИД - это советская машина": сотрудница посольства Украины в Швеции заявила о побоях и насилии

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Сотрудница посольства Украины в Швеции пожаловалась на побои со стороны временно поверенной Елены Полуниной.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Татьяна Высоцкая. Она также предоставила скриншоты сообщения сотрудницы посольства, в которых та описывала конфликтную ситуацию.

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"Женщина жалуется на давление, буллинг со стороны руководства посольства, и незаконное досрочное прекращение контракта. Избиение было зафиксировано местной полицией. Более того, женщина обратилась за помощью к общественности, используя для этого официальный аккаунт посольства в ФБ", – сообщила журналистка.

Впоследствии под одним из сообщений Министерства иностранных дел в Facebook появился комментарий сотрудницы посольства, которая рассказала о насилии в свой адрес. Комментарий был удален, однако журналистам удалось сделать копию.

"Я – именно тот дипломат, которую вчера charge d'affaires ударила дверью и бросала кипой бумаг в лицо в посольстве Украины в Швеции. Вопреки уговорам не идти в ряды МИД, потому что это заскорузлая советская тоталитарная машина, я все-таки решила работать в пользу государства. Теперь понимаю, к сожалению, почему меня отговаривали", – описала ситуацию пострадавшая.

По ее словам, на рабочем месте она становилась жертвой унижений, буллинга, предвзятости и травли. Кроме того, дипломат написала о махинациях со своими подписями и проблемах с жилищными условиями, которые, по ее словам, целенаправленно создавались коллегами.

"Я обратилась к медикам и полиции Стокгольма, поскольку это единственная возможность незаангажированного подтверждения инцидента, потому что в Посольстве, как оказалось, никто "ничего не видел". Я не держусь за должность или еще что-то, а исключительно борюсь за ценности, которые так гордо исповедует наше Министерство: достоинство, уважение к правам, свободам и равенства. Спасибо всем неравнодушным", – подчеркнула девушка.

"МИД - это советская машина": сотрудница посольства Украины в Швеции заявила о побоях и насилии
"МИД - это советская машина": сотрудница посольства Украины в Швеции заявила о побоях и насилии
"МИД - это советская машина": сотрудница посольства Украины в Швеции заявила о побоях и насилии

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сети появился видеоклип телеведущей и актрисы Дианы Глостер о домашнем насилии в Украине. За несколько дней он собрал десятки восторженных комментариев.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Швеция
Теги
Министерство иностранных дел Украины буллинг насилие
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Чопік Василь
Чопік Василь
Всё это разыграно для ходатайства о получении политического политического убежища в Швеции. Насколько я понял даму отправляют на Родину, а служить Родине не в Швеции, а в Украине ей что то не хочется.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Свиньи они и в Швеции свиньи …
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я правильно понимаю - сотрудница посольства считает, что спустя четверть века со дня обретения независимости, через 28 лет после распада СССР в МИД Украины всё ещё царят советские устои? Может, тогда целесообразнее было бы валить все неудачи и ошибки нынешних украинских дипломатов сразу на Романовых? Те, как-никак целых три столетия правили империей, а Советы и одного не продержались. :)
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