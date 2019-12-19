"Продавала" гражданство Украины: НАБУ и САП взялись за одиозную экс-чиновницу

Специализированная антикоррупционая прокуратура объявила подозрение одиозной экс-первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой по делу о взяточничестве.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

По его информации, экс-чиновнице инкриминируют "принятие должностным лицом предложения или получение неправомерной выгоды".

Дина Пимахова: НАБУ и САП взялись за экс-чиновницу РБК-Украина

По данным следствия, в июне 2017 подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За это она получила неправомерную выгоду в размере 1800 долларов.

Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины. За это она просила неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пимахова угодила в коррупционный скандал с детективом НАБУ.

В марте 2018 года Пимахову уволили из миграционной службы по собственному желанию.

Также стало известно, что чиновница пару лет назад оформила на свою мать квартиру в Киеве стоимостью в несколько миллионов гривен и элитное авто Porsche Cayenne, которыми пользуется сама.

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