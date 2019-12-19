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19 декабря • обновлено в 22:16
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"Продавала" гражданство Украины: НАБУ и САП взялись за одиозную экс-чиновницу

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Специализированная антикоррупционая прокуратура объявила подозрение одиозной экс-первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой по делу о взяточничестве.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

По его информации, экс-чиновнице инкриминируют "принятие должностным лицом предложения или получение неправомерной выгоды".

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Дина Пимахова: НАБУ и САП взялись за экс-чиновницу

Дина Пимахова: НАБУ и САП взялись за экс-чиновницу

РБК-Украина

По данным следствия, в июне 2017 подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За это она получила неправомерную выгоду в размере 1800 долларов.

Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины. За это она просила неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пимахова угодила в коррупционный скандал с детективом НАБУ.

В марте 2018 года Пимахову уволили из миграционной службы по собственному желанию.

Также стало известно, что чиновница пару лет назад оформила на свою мать квартиру в Киеве стоимостью в несколько миллионов гривен и элитное авто Porsche Cayenne, которыми пользуется сама.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура Государственная миграционная служба Украины
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
заточка у чиксы ,как у сотрудници заведения на углу Шевченко /Левантовича.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка и сейчас продолжают торговать укр-паспортами, так что эта чиновница просто кому-то мешала. Судя по внешнему виду она получила должность через постель, а потом отказалась её покидать, когда хотели на ее место посадить другую или другого.
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